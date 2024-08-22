Сколько стоит уголь в Астане и где его можно купить

22 августа 2024 года акимат Астаны проинформировал жителей и гостей столицы о том, сколько стоит уголь и где его можно купить, сообщает Zakon.kz.

Власти уточнили, что в Астане насчитывается 11 складов (тупики), на которых имеется 14 точек продажи угля для населения.

"Они полностью оснащены соответствующей инфраструктурой и погрузочно-разгрузочной техникой. На данных местах свою деятельность осуществляют девять компаний-реализаторов. Они расположены по следующим адресам: ул.Герцена 4/1, Герцена 6/2, Коктал 28/1, Макат 40, Жамбыла Жабаева 76, Ахмета Жубанова 35, Дулатова 182/1, ул. 85 (район ТЭЦ-3), Проезд 70, уч. 9А, Герцена 6Б, Карагандинская трасса (за супермаркетом)", – говорится в распространенном в четверг сообщении.

В акимате отметили, что на сегодняшний день средние цены на уголь в Астане составляют:

Шубаркуль – 16 400 тенге за тонну;

Каражыра – 17 400 тенге за тонну;

Майкуба – 13 500 тенге за тонну.

"В городе функционирует горячая линия по номеру "109", где предоставляется необходимая информация о наличии, цене точках реализации угля", – добавили в пресс-службе акимата Астаны.

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