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Сколько стоит уголь в Астане и где его можно купить

Сколько стоит уголь в Астане и где его можно купить, фото - Новости Zakon.kz от 22.08.2024 18:11 Фото: Telegram/astana_newss
22 августа 2024 года акимат Астаны проинформировал жителей и гостей столицы о том, сколько стоит уголь и где его можно купить, сообщает Zakon.kz.

Власти уточнили, что в Астане насчитывается 11 складов (тупики), на которых имеется 14 точек продажи угля для населения.

"Они полностью оснащены соответствующей инфраструктурой и погрузочно-разгрузочной техникой. На данных местах свою деятельность осуществляют девять компаний-реализаторов. Они расположены по следующим адресам: ул.Герцена 4/1, Герцена 6/2, Коктал 28/1, Макат 40, Жамбыла Жабаева 76, Ахмета Жубанова 35, Дулатова 182/1, ул. 85 (район ТЭЦ-3), Проезд 70, уч. 9А, Герцена 6Б, Карагандинская трасса (за супермаркетом)", – говорится в распространенном в четверг сообщении.

В акимате отметили, что на сегодняшний день средние цены на уголь в Астане составляют:

  • Шубаркуль – 16 400 тенге за тонну;
  • Каражыра – 17 400 тенге за тонну;
  • Майкуба – 13 500 тенге за тонну.

"В городе функционирует горячая линия по номеру "109", где предоставляется необходимая информация о наличии, цене точках реализации угля", – добавили в пресс-службе акимата Астаны.

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Ранее заместитель председателя Комитета промышленности Министерства промышленности и строительства (МПС) Казахстана Турар Жолмагамбетов рекомендовал гражданам не ожидать наступления холодов, а заранее закупать уголь.

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