Где купить уголь в Астане: опубликованы актуальные данные

Пресс-служба акимата столицы Казахстана обратилась с полезной информацией к жителям. Специалисты рассказали, где и по какой цене можно приобрести уголь в Астане, сообщает Zakon.kz.

Так, согласно данным ведомства, в 2025 году в столице насчитывается 17 складов (тупики), на которых имеется 14 точек продажи угля для населения. Они полностью оснащены соответствующей инфраструктурой и погрузочно-разгрузочной техникой.

В этих точках продаж свою деятельность осуществляют 8 компаний-реализаторов.

Вот адреса:

ул. Герцена, 4/1,

Герцена, 6/2,

Коктал, 28/2,

Макат, 40,

Жамбыла Жабаева, 76,

Ахмета Жубанова, 35,

Дулатова, 182/1,

ул. 85 (район ТЭЦ-3),

уч. 9А, Герцена, 6б.

Стоит отметить, что, по последним данным, на сегодня средние цены на уголь в Астане составляют:

Шубаркуль – 18 000 тенге за тонну;

Каражыра – 18 500 тенге за тонну;

Майкуба – 15 500 тенге за тонну.

Также жители Астаны могут узнать информацию о наличии, цене и точках реализации угля по номеру 109.

