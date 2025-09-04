#АЭС в Казахстане
30 лет Конституции
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+23°
$
540.18
628.93
6.68
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
30 лет Конституции
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+23°
$
540.18
628.93
6.68
Общество

Где купить уголь в Астане: опубликованы актуальные данные

Уголь, добыча угля, фото - Новости Zakon.kz от 04.09.2025 09:37 Фото: Zakon.kz
Пресс-служба акимата столицы Казахстана обратилась с полезной информацией к жителям. Специалисты рассказали, где и по какой цене можно приобрести уголь в Астане, сообщает Zakon.kz.

Так, согласно данным ведомства, в 2025 году в столице насчитывается 17 складов (тупики), на которых имеется 14 точек продажи угля для населения. Они полностью оснащены соответствующей инфраструктурой и погрузочно-разгрузочной техникой.

В этих точках продаж свою деятельность осуществляют 8 компаний-реализаторов.

Вот адреса:

  • ул. Герцена, 4/1,
  • Герцена, 6/2,
  • Коктал, 28/2,
  • Макат, 40,
  • Жамбыла Жабаева, 76,
  • Ахмета Жубанова, 35,
  • Дулатова, 182/1,
  • ул. 85 (район ТЭЦ-3),
  • уч. 9А, Герцена, 6б.

Стоит отметить, что, по последним данным, на сегодня средние цены на уголь в Астане составляют:

  • Шубаркуль – 18 000 тенге за тонну;
  • Каражыра – 18 500 тенге за тонну;
  • Майкуба – 15 500 тенге за тонну.

Также жители Астаны могут узнать информацию о наличии, цене и точках реализации угля по номеру 109.

29 июля 2025 года в Министерстве торговли и интеграции заявили, что власти Казахстана приняли меры по сохранению поставок угля в Европу.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Новая схема мошенничества появилась в Казахстане: теперь код из SMS не нужен
Общество
11:02, Сегодня
Новая схема мошенничества появилась в Казахстане: теперь код из SMS не нужен
На космодроме "Байконур" создадут ракетный комплекс "Байтерек": Сенат одобрил законопроект
Общество
10:53, Сегодня
На космодроме "Байконур" создадут ракетный комплекс "Байтерек": Сенат одобрил законопроект
Изнасиловал 6-летнюю дочь: еще одного казахстанца посадили пожизненно
Общество
10:18, Сегодня
Изнасиловал 6-летнюю дочь: еще одного казахстанца посадили пожизненно
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: