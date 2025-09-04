Где купить уголь в Астане: опубликованы актуальные данные
Пресс-служба акимата столицы Казахстана обратилась с полезной информацией к жителям. Специалисты рассказали, где и по какой цене можно приобрести уголь в Астане, сообщает Zakon.kz.
Так, согласно данным ведомства, в 2025 году в столице насчитывается 17 складов (тупики), на которых имеется 14 точек продажи угля для населения. Они полностью оснащены соответствующей инфраструктурой и погрузочно-разгрузочной техникой.
В этих точках продаж свою деятельность осуществляют 8 компаний-реализаторов.
Вот адреса:
- ул. Герцена, 4/1,
- Герцена, 6/2,
- Коктал, 28/2,
- Макат, 40,
- Жамбыла Жабаева, 76,
- Ахмета Жубанова, 35,
- Дулатова, 182/1,
- ул. 85 (район ТЭЦ-3),
- уч. 9А, Герцена, 6б.
Стоит отметить, что, по последним данным, на сегодня средние цены на уголь в Астане составляют:
- Шубаркуль – 18 000 тенге за тонну;
- Каражыра – 18 500 тенге за тонну;
- Майкуба – 15 500 тенге за тонну.
Также жители Астаны могут узнать информацию о наличии, цене и точках реализации угля по номеру 109.
29 июля 2025 года в Министерстве торговли и интеграции заявили, что власти Казахстана приняли меры по сохранению поставок угля в Европу.
