Не поддавайтесь на провокации: к казахстанцам обратились из Минкультуры

Министерство культуры и информации (МКИ) Казахстана обращает внимание граждан на случаи распространения ложной информации в мессенджере WhatsApp от имени министра культуры и информации РК Аиды Балаевой, сообщает Zakon.kz.

Соответствующее заявление ведомство распространило в Telegram-канале 26 августа 2024 года.

"Сообщаем, что данная информация является недостоверной и сообщения, распространяемые через этот канал, не исходят от министра. Министерство призывает граждан быть бдительными и не поддаваться на провокации и деятельность мошенников". Пресс-служба МКИ РК

Как отметили в пресс-службе, официальные заявления и сообщения от имени Минкультуры и информации РК "публикуются исключительно через официальные каналы коммуникаций".

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Отметим, что мошенники не впервые используют имя главы МКИ РК. 30 июня 2024 года в пресс-службе ведомства уже предупреждали о мошенниках, которые пишут казахстанцам от имени Аиды Балаевой.