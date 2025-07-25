Грозовые дожди – в Алматы и Астане, 40-градусная жара – в Шымкенте: прогноз на три дня

Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин

В Астане и Алматы ожидаются дожди с грозами и град. Меньше повезет жителям Шымкента, так как в их мегаполисе прогнозируется палящая жара, которая достигнет отметки +40°C. Об этом говорится в прогнозе на 26, 27 и 28 июля 2025 года, предоставленном Zakon.kz в РГП "Казгидромет".

Прогноз погоды по Астане 26 июля: переменная облачность, временами дождь, гроза, днем град. Ветер юго-западный 9-14, днем порывы 15-20, временами 23 м/с. Температура воздуха ночью +15+17°C, днем +26+28°C.

переменная облачность, временами дождь, гроза, днем град. Ветер юго-западный 9-14, днем порывы 15-20, временами 23 м/с. Температура воздуха ночью +15+17°C, днем +26+28°C. 27 июля: переменная облачность, временами дождь, гроза, днем град. Ветер юго-западный 9-14, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +15+17°C, днем +23+25°C.

переменная облачность, временами дождь, гроза, днем град. Ветер юго-западный 9-14, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +15+17°C, днем +23+25°C. 28 июля: переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер юго-западный 9-14, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°C, днем +23+25°C. Прогноз погоды по Алматы 26 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +21+23°C, днем сильная жара +36+38°C.

переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +21+23°C, днем сильная жара +36+38°C. 27 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 3-8, днем порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью +23+25°C, днем сильная жара +36+38°C.

переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 3-8, днем порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью +23+25°C, днем сильная жара +36+38°C. 28 июля: переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 3-8, днем порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью +23+25°C, днем сильная жара +33+35°C. Прогноз погоды по Шымкенту 26 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +21+23°C, днем сильная жара +38+40°C.

переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +21+23°C, днем сильная жара +38+40°C. 27 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 8-13, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +22+24°C, днем +35+37°C.

переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 8-13, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +22+24°C, днем +35+37°C. 28 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +20+22°C, днем +35+37°C. Материал по теме К жителям Алматы и Усть-Каменогорска с предупреждением обратились синоптики Ранее синоптики сообщили, что циклон обрушит на Казахстан дожди и пыльные бури. Подробнее о погоде на 26, 27 и 28 июля 2025 года можете узнать здесь.

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