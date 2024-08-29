Штормовое предупреждение объявили в 15 областях Казахстана

В 15 областях Казахстана на 30 августа объявлено штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

На большей части Мангистауской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность, на северо-востоке, в центре области – высокая пожарная опасность. В Актау – чрезвычайная пожарная опасность.

На севере, востоке Карагандинской области ожидается гроза. На юге, западе, востоке области сохранится высокая пожарная опасность. В Караганде днем гроза.



На западе, севере, востоке Акмолинской области и в Кокшетау гроза.



Днем на севере, востоке Улытауской области гроза. На большей части области сохранится высокая пожарная опасность, на юге области чрезвычайная пожарная опасность. В Жезказгане сохранится высокая пожарная опасность.



На большей части Атырауской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность, в центре, на юго-востоке области высокая пожарная опасность. В Атырау – чрезвычайная пожарная опасность.



На севере, востоке, юге Костанайской области гроза. Ночью и утром на западе, юге области туман. Ветер северо-западный днем на севере, востоке, юге области, порывы 15-20 м/с.



Ночью на западе, севере, днем на севере, юге, востоке Северо-Казахстанской области и в Петропавловске гроза.



Ночью на юге, востоке, днем на западе, севере Павлодарской области и в Павлодаре гроза. Ветер западный на юге области, 15-20 м/с.



Днем на западе, севере Абайской области гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный днем на западе, севере, юге области, 15-20 м/с. По области сохранится высокая пожарная опасность, на западе, северо-западе, юге, в центре области – чрезвычайная пожарная опасность.



Днем на севере, востоке Восточно-Казахстанской области гроза. Ветер юго-западный, западный днем на севере, востоке, юге области, 15-20 м/с. На западе области сохранится высокая пожарная опасность, на юге области – чрезвычайная пожарная опасность.

На западе Западно-Казахстанской области сохранится высокая пожарная опасность, на юге, востоке, в центре области ожидается чрезвычайная высокая пожарная опасность.



На большей части Кызылординской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность, на северо-западе, в центре области высокая пожарная опасность. В Кызылорде сохранится высокая пожарная опасность.



В северной половине Жетысуской области и в Талдыкоргане сохранится высокая пожарная опасность.



Ночью на юге, в горных районах Алматинской области временами ожидается гроза, возможен град. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный, ночью на юге, в горных районах области порывы 18-23 м/с. На западе, севере, в центре области сохранится высокая пожарная опасность. В Конаеве ожидается ветер северо-западный с переходом на северо-восточный ночью, порывы 18 м/с.



На большей части Туркестанской области, в Шымкенте и Туркестане сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Ранее корреспондент Zakon.kz узнал у синоптиков, какие сюрпризы преподнесет погода казахстанцам в предстоящую пятницу, 30 августа 2024 года.