Ермек Маржикпаев получил новую должность

Бывший министр туризма и спорта Казахстана Ермек Маржикпаев теперь является советником премьер-министра. Об этом Zakon.kz стало известно 23 сентября 2024 года из сообщения пресс-службы главы правительства.

На официальном сайте говорится:

"Распоряжением премьер-министра Казахстана Маржикпаев Ермек Боранбаевич назначен советником премьер-министра".

Ермек Маржикпаев родился в 1969 году в Астане. Окончил Акмолинский государственный педагогический институт им. С. Сейфуллина, Университет "Туран", Кокшетауский университет.

Занимал различные должности.

В 2019-2023 годы занимал должность акима Акмолинской области.

С 2023 по 2024 год являлся министром туризма и спорта.

Материал по теме Экс-министр Ермек Маржикпаев опубликовал архивные фото из 90-х

31 августа 2024 года Маржикпаев прокомментировал свою отставку. По его словам, это был важный и значимый этап в жизни.