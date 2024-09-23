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Ермек Маржикпаев получил новую должность

Ермек Маржикпаев, государственный служащий, Казахстан , фото - Новости Zakon.kz от 23.09.2024 17:42 Фото: primeminister.kz
Бывший министр туризма и спорта Казахстана Ермек Маржикпаев теперь является советником премьер-министра. Об этом Zakon.kz стало известно 23 сентября 2024 года из сообщения пресс-службы главы правительства.

На официальном сайте говорится:

"Распоряжением премьер-министра Казахстана Маржикпаев Ермек Боранбаевич назначен советником премьер-министра".

Ермек Маржикпаев родился в 1969 году в Астане. Окончил Акмолинский государственный педагогический институт им. С. Сейфуллина, Университет "Туран", Кокшетауский университет.

Занимал различные должности.

В 2019-2023 годы занимал должность акима Акмолинской области.

С 2023 по 2024 год являлся министром туризма и спорта.

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31 августа 2024 года Маржикпаев прокомментировал свою отставку. По его словам, это был важный и значимый этап в жизни.

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