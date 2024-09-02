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Сформировать понятный бизнесу список преференций и льгот поручил президент

Аудит, расчет, калькулятор, аудитор, юридическая проверка, графики, экономика, предпринимательство, бизнес, инвестиционные контракты, договоры, инвестиции, инвестирование, фото - Новости Zakon.kz от 02.09.2024 11:38 Фото: freepik
Касым-Жомарт Токаев в своем послании народу Казахстана 2 сентября 2024 года поручил провести ревизию мер поддержки бизнеса на предмет эффективности и сформировать единый понятный бизнесу список преференций и льгот, сообщает Zakon.kz.

Президент напомнил, что перед Правительством поставлена важная задача – увеличить к 2029 году долю среднего бизнеса в экономике до 15%.

"Сегодня данный показатель составляет около 7%. В начале года я поручал принять конкретные решения, направленные на поддержку среднего бизнеса. Подразумевалось, что будут выработаны пакетные меры. Однако их до сих пор нет. Каждый субъект предпринимательства должен легко ориентироваться и знать, какие есть виды поддержки, как он их может получить. Тогда малый бизнес будет больше заинтересован в переходе в категорию среднего. Сейчас же у нас более 100 мер поддержки, в которых запутается даже сильный специалист. Поэтому следует провести их ревизию на предмет эффективности и сформировать единый понятный бизнесу список преференций и льгот", – поручил глава государства.

По его словам, для развития малого и среднего бизнеса можно использовать инструменты финтеха.

"Крайне важная задача – привлечение инвестиций в агропромышленный комплекс. Несмотря на последствия паводков, наши аграрии своевременно завершили посевную кампанию, за что выражаю им большую благодарность. В этом году финансирование весенне-полевых работ было увеличено в два раза. Но в целом финансирование АПК на 70% осуществляется за счет государства. В отрасль необходимо привлечь и средства коммерческих банков", – указал Токаев.

Президент напомнил, что проведена работа по субсидированию государственных финансовых институтов для выдачи кредитов аграриям по сниженной ставке. Он считает, что данный опыт нужно распространить на банки.

"Это позволит оперативно обеспечивать фермеров необходимыми оборотными средствами, снизить коррупционные риски и упростить процедуру получения кредитов", - уверен глава государства.

Ранее глава государства Касым-Жомарт Токаев отметил, что следует исключить чрезмерные траты на задачи, не являющиеся первоочередными и стратегическими.

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