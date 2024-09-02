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Токаев заявил, что в Казахстане нарушено равенство условий на рынке

Касым-Жомарт Токаев , фото - Новости Zakon.kz от 02.09.2024 11:37 Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев 2 сентября 2024 года, выступая с Посланием народу Казахстана, заявил, что жалобы предпринимателей на чрезмерную контрольную и надзорную деятельность госорганов продолжают поступать, сообщает Zakon.kz.

Президент подчеркнул, что доля прямого участия государства в экономике остается на высоком уровне, что нарушает равенство условий на рынке и подавляет частную инициативу.

"Надо признать, что у нас пока не выработана оптимальная политика управления государственными предприятиями. Нужно законодательно регламентировать цели, функции, виды, методы финансирования и другие аспекты их деятельности. Кроме того, требуется обеспечить стабильность и системный подход в вопросах финансовых взаимоотношений холдингов и правительства", – озвучил Токаев. 

Глава государства отметил, что в Послании 2022 года поручалось внедрить регулирование "с чистого листа".

"В рамках первого этапа реформы устранено уже более 10 тысяч избыточных и неактуальных требований, ограничивающих предпринимательскую деятельность. Генеральная прокуратура подключилась к работе по сопровождению крупных инвестпроектов, для инвесторов созданы облегченные условия по типу "зеленого коридора", декриминализируются экономические преступления. Однако жалобы предпринимателей на чрезмерную контрольную и надзорную деятельность госорганов продолжают поступать", – дополнил президент. 

Токаев заявил, что правительству и Генеральной прокуратуре необходимо устранить негативные явления, влияющие на инвестклимат.

"Надо внести ясность и во взаимодействие государства с собственниками капиталов в рамках работы по возврату активов. В прошлом году на встрече с бизнесом я высказал свою твердую позицию на этот счет. Мы договорились, что обязательным условием амнистии капитала станет вложение средств в экономику Казахстана. Главное, чтобы они работали на благо страны. Этот момент необходимо закрепить нормативно. Предпринимателям, включенным в соответствующий реестр, можно дать возможность заключения соглашения без признания незаконности передаваемых активов", – сказал он. 

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что это большой шаг в интересах крупных предпринимателей, но сами предприниматели должны пойти навстречу правительству и Генеральной прокуратуре в плане направления средств в республиканский бюджет.

"И сделать это исходя из доброй воли, не торгуясь за каждый тенге. В то же время эти лица как граждане нашего государства обязаны вкладывать значительные средства в строительство школ, больниц, стадионов, музеев и других социально-культурных объектов. Имена таких людей могут остаться в "золотом списке" благотворителей. В случае отказа или затягивания процесса разговор с такими предпринимателями будет другой. При этом необходимо упорядочить всю информацию о возвращенных государству активах и их целевом использовании", – резюмировал глава государства. 

Видео Послания президента народу смотрите здесь.

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