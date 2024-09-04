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Зима близко: снег, сильные дожди и заморозки ожидаются в Казахстане

Зима близко: снег, сильные дожди и заморозки ожидаются в Казахстане, фото - Новости Zakon.kz от 04.09.2024 11:54 Фото: unsplash
Синоптики поделились прогнозом погоды по Казахстану на ближайшие трое суток – с 5 по 7 сентября 2024 года, сообщает Zakon.kz.

По данным РГП "Казгидромет", на большей части республики по-прежнему сохраняется неустойчивый характер погоды, идут дожди с грозами:

  • на севере и востоке республики временами сильные дожди;
  • ночью 7 сентября в горных районах востока и юго-востока страны ожидаются осадки (дождь, снег).
"По республике прогнозируется усиление ветра. В ночные и утренние часы в северных и восточных областях ожидается туман, на поверхности почвы – заморозки до -2°С", – добавили синоптики.

Согласно прогнозу, погода без осадков ожидается лишь на западе Казахстана.

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Ранее синоптики рассказали, какая погода ожидает казахстанцев в сентябре 2024 года. Подробнее о том, какой будет погода в Казахстане осенью 2024 года, можете узнать по ссылке.

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