Зима близко: снег, сильные дожди и заморозки ожидаются в Казахстане
Фото: unsplash
Синоптики поделились прогнозом погоды по Казахстану на ближайшие трое суток – с 5 по 7 сентября 2024 года, сообщает Zakon.kz.
По данным РГП "Казгидромет", на большей части республики по-прежнему сохраняется неустойчивый характер погоды, идут дожди с грозами:
- на севере и востоке республики временами сильные дожди;
- ночью 7 сентября в горных районах востока и юго-востока страны ожидаются осадки (дождь, снег).
"По республике прогнозируется усиление ветра. В ночные и утренние часы в северных и восточных областях ожидается туман, на поверхности почвы – заморозки до -2°С", – добавили синоптики.
Согласно прогнозу, погода без осадков ожидается лишь на западе Казахстана.
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