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У нас нет и никогда не будет никаких "фобий" – президент

Послание Токаева народу Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 02.09.2024 12:50 Фото: akorda.kz
В Казахстане нет и не может быть никаких притеснений по какому-либо признаку, будь то языковому, конфессиональному, этническому или социальному. Об этом заявил Касым-Жомарт Токаев во время своего Послания народу 2 сентября 2024 года, сообщает Zakon.kz.

Отдельные случаи, провокации, по его словам, конечно, случаются.

"Но они происходят из-за безответственности, невежества некоторых граждан, такие факты пресекаются и будут пресекаться правоохранительными органами по закону", – отметил президент.

По его словам, отличительными чертами нашего национального характера всегда были открытость и толерантность. Во многом именно эти качества лежат в основе единства и согласия – главных ценностей нашего народа.

"При этом не секрет, что хорошо известные нам ангажированные лица, в том числе действующие из-за рубежа, пытаются манипулировать общественным мнением, допускают безосновательные выпады против нашей страны. Все эти хорошо проплаченные потуги посеять раздор в Казахстане обречены на провал, потому что у нас ни на общественном, ни на политическом уровне не было, нет и никогда не будет никаких "фобий". Мы продолжим строить гармоничное, справедливое, стабильное общество", – заявил глава государства.

Казахстанцы, по его словам, прогрессивная нация.

"И поэтому должны смотреть дальше и шире, быть выше разного рода провокаций, показывать реальные примеры благоразумия, полагаться на силу закона. Я уже говорил: нельзя постоянно оглядываться назад, вести поиск виновных, будь это система или отдельные политические персонажи. Нужно знать и изучать свою историю, но не искать в ней поводов для уныния и обид. Из событий прошлого, какими бы они трагичными ни были, следует извлекать полезные уроки. Надо с оптимизмом смотреть вперед, думать о прогрессе и развитии нашей страны", – продолжил Токаев.

Поэтому, отметил он, в нашем обществе должны царить закон и порядок.

"Это базовое условие обеспечения как общественной, так и индивидуальной безопасности. Только так мы создадим Справедливый, Чистый и Безопасный Казахстан. Чтобы достичь этой стратегической цели, необходимо создавать благоприятные внешние условия для мирного, устойчивого развития страны. Это задача дипломатии, которая в нынешних сложнейших геополитических реалиях должна быть высокопрофессиональной", – резюмировал президент.

Видео Послания президента народу смотрите здесь.

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