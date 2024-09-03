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На проект "Комфортная школа" выделили 2,3 трлн тенге

Здание школы, школа, учебное заведение, школы, школьное помещение , фото - Новости Zakon.kz от 03.09.2024 08:50 Фото: Zakon.kz
В целях обеспечения целевого расходования бюджетных средств, выделенных на реализацию национального проекта "Комфортная школа", Агентство по финансовому мониторингу провело совещание с АО "Samruk-Kazyna Construction", сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы АФМ, в рамках выделенных средств планируется построить 369 школ, отвечающих всем современным требованиям.

"Вместе с тем в рамках проводимого мониторинга в агентстве уже имеются факты по предотвращению излишних расходов при строительстве школ", – говорится в сообщении.

По итогам встречи подписан Меморандум о сотрудничестве. Документ предусматривает консолидацию совместных усилий по превенции экономических и финансовых нарушений.

В селе Талапкер и городе Косшы открыли новые школы ко Дню знаний. Из них две комфортные школы презентовали 1 сентября. Также в Усть-Каменогорске прозвенел первый звонок в новой школе №50. Образовательное учреждение с казахским языком обучения рассчитано на 600 учеников.

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