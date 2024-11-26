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Самые большие домашние кошки в мире

Сибирская кошка размеры, фото - Новости Zakon.kz от 26.11.2024 09:57 Фото: pixabay
Чаузи, саванна и мейн-кун попали в топ-10 самых больших домашних кошек в мире. Но масштабные размеры не мешают им оставаться грациозными. Таким питомцам не очень комфортно в небольшой квартире. Поэтому при выборе крупной породы стоит здраво оценивать свои возможности, сообщает Zakon.kz.

Саванна

Кошка породы саванна – это гибрид домашней кошки и сервала (африканской дикой кошки среднего размера) с отчетливо большими ушами. Ее экзотическая, похожая на леопарда внешность, привлекает поклонников больших кошек. Эти питомцы очень любопытные, напористые и активные, они нуждаются в постоянной коммуникации как с другими кошками, так и с людьми.

Саванна кошки размеры, фото - Новости Zakon.kz от 26.11.2024 09:57

Фото: wikipedia

Они своеобразно проявляют привязанность к хозяевам, предпочитая встречать и приветствовать человека у двери, а не нежиться на коленях.

Чаузи

Порода чаузи считается достаточно редкой. Ее представители сильные и крупные, могут весить до 10-15 кг. Они энергичны, благородны и преданны, но ценят независимость и не любят, когда ими пытаются руководить.

Самые большие домашние кошки в мире, фото - Новости Zakon.kz от 26.11.2024 09:57

Фото: wikimedia

Эти кошки родом из Древнего Египта, даже лежат, как сфинкс на страже пирамид, гордо подняв голову и вытянув передние лапы. Несмотря на то что в их жилах течет кровь дикого камышового кота, представители породы дружелюбные и игривые, любят ласку и заботу.

Мейн-кун

Мускулистые кошки, похожие на рысь, которые вполне могут заменить собаку. Они любят прогулки и подвижные игры и по размерам не уступают многим породам собак: взрослый мейн-кун весит 9-12 кг. У роскошных и величественных кошек очень выразительные глаза.

Мейн-кун размеры, фото - Новости Zakon.kz от 26.11.2024 09:57

Фото: pxhere

Несмотря на внушительные размеры, мейн-куны – очень миролюбивые домашние питомцы. Они не будут конфликтовать с другими животными из-за еды или внимания хозяина, легко поддаются дрессировке и не любят оставаться в одиночестве.

Сибирская кошка

Статные, красивые сибирские кошки отличаются уникальной "водонепроницаемой" мягкой шерстью с очень густым подшерстком и миловидной мордочкой с овальными, чуть раскосыми глазами. Сибирские относятся к лесным породам крупного размера, с мощным мускулистым телом. Кошки весят в среднем от 4 кг, коты – не менее 6 кг. Бывает, вес самца доходит до 12 кг. Несмотря на довольно крупные размеры, кошка ловкая, проворная и умеет высоко прыгать. Сибирская нуждается в человеческом внимании, но предпочитает не контактировать с незнакомцами.

Курильский бобтейл

Родиной курильских бобтейлов считаются Сахалин, Камчатка и Курильские острова. У представителей этой породы самцы, как правило, заметно крупнее самок. Часто такой питомец привязывается к какому-то одному члену семьи, выбирая наиболее близкого себе по духу человека, и считает его авторитетом, причем не всегда это тот, кто его кормит.

Курильский бобтейл размеры, фото - Новости Zakon.kz от 26.11.2024 09:57

Фото: wikimedia

В то же время кошки самодостаточны и не будут страдать в одиночестве.

Турецкий ван

Представители породы турецкий ван – крупные питомцы с мягкой полудлинной шерстью, по структуре напоминающей кашемир. Представители породы способны набирать от 6 до 9 кг.

Турецкий ван кошка размеры, фото - Новости Zakon.kz от 26.11.2024 09:57

Фото: pxhere

Одомашненные ванские кошки – дружелюбные, жизнерадостные и энергичные. Их игривость сохраняется вплоть до преклонного возраста. Турецких ванов отличает эффектный окрас: белую шерсть украшают цветные пятнышки на мордочке, голове и хвосте.

Норвежская лесная кошка

Это крупная кошка весом 5-8 кг, с длинным мускулистым телом, которой нужна постоянная физическая активность и большая веселая компания. Норвежская лесная хорошо ладит с окружающими и всегда находит, чем занять своих хозяев.

Норвежская лесная кошка размеры, фото - Новости Zakon.kz от 26.11.2024 09:57

Фото: pxhere

Неприхотливость и спокойный характер "норвежцев" делают их отличным другом и для детей, и для взрослых.

Бенгальская кошка

На первый взгляд трудно поверить, что бенгальская кошка – большая домашняя, а не дикая. Это очень дружелюбная порода, которая любит играть и лазить весь день. Питомцы могут поладить не только с людьми любых возрастов, но и с другими домашним животными.

Бенгальская кошка размеры, фото - Новости Zakon.kz от 26.11.2024 09:57

Фото: pxhere

Британская короткошерстная

Британские короткошерстные могут вырасти до 8 кг. Эти обаятельные плюшевые кошки самодостаточны, но в то же время отлично ладят со своими хозяевами и охотно идут на контакт. У "британца" массивное приземистое тело, круглая голова и круглые глаза.

Британская короткошерстная размеры, фото - Новости Zakon.kz от 26.11.2024 09:57

Фото: pxhere

Они ласковые, но при этом не назойливые, хотя сильно привязываются к хозяевам и к дому, в котором живут, и не любят перемен. У этой породы, как отмечено в публикации РБК Life, крепкое здоровье, а продолжительность жизни – 10–15 лет.

Шартрез

Картезианская кошка, или шартрез, – порода, известная большими выразительными глазами желтого или оранжевого цвета. Вес шартреза может достигать 7 кг. Это спокойный и нежный питомец, который будет всюду следовать за хозяином.

Шартрез размеры, фото - Новости Zakon.kz от 26.11.2024 09:57

Фото: pixabay

Внешне эти кошки напоминают "британцев". Шартрезы по поведению напоминают собак: встречают хозяев у двери, находятся с ними в одном помещении все время, перед сном обходят все комнаты – проверяют, чтобы все были дома и легли спать. Сидят на руках у всех. Если кто-то из семьи болен или расстроен, то они приходят именно к этому человеку и сидят рядом. Причем это касается и гостей.

Принято считать, что самыми верными домашними питомцами являются собаки. Однако ученые из Оклендского университета развеяли миф о том, что кошки ни к кому не привязываются.

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