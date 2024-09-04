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Какие дороги закрыты в Астане 4 сентября

Астана, виды города Астаны, достопримечательности Астаны, столица, пейзаж Астаны, Астана летом, лето в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 04.09.2024 07:58 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
4 сентября 2024 года в Астане закрыты некоторые автодороги. В этот день организован специальный проезд, сообщает Zakon.kz.

До 5 сентября полностью перекрыто движение транспорта по проспекту Кабанбай Батыра от кольца "Астана жулдызы" до пересечения с проспектом Мангилик ел.

Также до 26 сентября перекрыт участок дороги Р-10 "Обход Астаны" с 30-го по 36-й км.

Кроме того, до 15 сентября изменят схему движения четыре автобусных маршрута.

Параллельно с этим появилась информация о том, какие дороги закрыты в Алматы до середины сентября.

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