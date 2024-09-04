Какие дороги закрыты в Астане 4 сентября

4 сентября 2024 года в Астане закрыты некоторые автодороги. В этот день организован специальный проезд, сообщает Zakon.kz.

До 5 сентября полностью перекрыто движение транспорта по проспекту Кабанбай Батыра от кольца "Астана жулдызы" до пересечения с проспектом Мангилик ел.

Также до 26 сентября перекрыт участок дороги Р-10 "Обход Астаны" с 30-го по 36-й км.

Кроме того, до 15 сентября изменят схему движения четыре автобусных маршрута.



Параллельно с этим появилась информация о том, какие дороги закрыты в Алматы до середины сентября.

