О перекрытии на три дня улицы Ескараева предупредили алматинцев

Фото: Zakon.kz

В Алматы на три дня ограничат движение по ул. Ескараева. Об этом 4 сентября 2024 года рассказали в ТОО "Алматинские тепловые сети", сообщает Zakon.kz.

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