О перекрытии на три дня улицы Ескараева предупредили алматинцев
Фото: Zakon.kz
В Алматы на три дня ограничат движение по ул. Ескараева. Об этом 4 сентября 2024 года рассказали в ТОО "Алматинские тепловые сети", сообщает Zakon.kz.
Причина временного закрытия проезда по ул. Ескараева – восстановление дорожного покрытия после ремонта теплосетей.
"С 08:00 5 сентября до 06:00 9 сентября движение автотранспорта в Бостандыкском районе Алматы будет закрыто по ул. Ескараева – от пр. Е. Серкебаева до ул. Розыбакиева. Движение будет перекрыто в обе стороны. Временные ограничения вводятся для восстановления асфальтобетонного покрытия дороги после проведенного ремонта на сетях теплоснабжения".ТОО "Алматинские тепловые сети"
Фото: ТОО "Алматинские тепловые сети"
Жителей и гостей южной столицы попросили "с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее предусмотреть пути объезда указанного участка".
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