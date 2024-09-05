Ямы в Алматы исчезли после обращения Баян Алагузовой в акимат

Как оказалось, разбитых дорог в Алматы может и не быть. Главное, чтобы заявление или жалобу подал известный человек. К примеру, так произошло с популярной казахстанской ведущей Баян Алагузовой, сообщает Zakon.kz.

Ранее продюсер несколько раз записывала видео и обращалась в акимат Медеуского района. Она негодовала из-за темных улиц в центре города, разбитых дорог и забитых арыков. Также, по ее словам, и сами жители Алматы позволяют себе мусорить.

3 сентября Алагузова разместила видео с улицы Назарбаева. Там на главной улице города образовалась большая яма, которую невозможно объехать.

"Я обращаюсь к акимату Медеуского района в очередной раз. Хочу вас спросить. Скажите, пожалуйста, кто несет ответственность за эту дырку по главной улице города? Сколько еще я и мои коллеги по дороге будут портить свои машины?" Баян Алагузова

Примечательно, что на ее обращение незамедлительно отреагировали в ведомстве и на место выехали бригады, устранив все замечания.

"Меня услышали! Надо мне чаще гулять по городу. По какой улице еще пройтись?" Баян Алагузова

Ранее стало известно, что подрядная организация продлила ремонтные работы в Алматы на улице Курмангазы на участке от улицы Пушкина до проспекта Достык и от проспекта Достык до улицы Зенкова до середины сентября 2024 года. Как оказалось, перенос произошел из-за высокой загруженности заводов, производящих железобетонные изделия и трубопроводную продукцию.