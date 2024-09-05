Ямы в Алматы исчезли после обращения Баян Алагузовой в акимат
Ранее продюсер несколько раз записывала видео и обращалась в акимат Медеуского района. Она негодовала из-за темных улиц в центре города, разбитых дорог и забитых арыков. Также, по ее словам, и сами жители Алматы позволяют себе мусорить.
3 сентября Алагузова разместила видео с улицы Назарбаева. Там на главной улице города образовалась большая яма, которую невозможно объехать.
"Я обращаюсь к акимату Медеуского района в очередной раз. Хочу вас спросить. Скажите, пожалуйста, кто несет ответственность за эту дырку по главной улице города? Сколько еще я и мои коллеги по дороге будут портить свои машины?" Баян Алагузова
Примечательно, что на ее обращение незамедлительно отреагировали в ведомстве и на место выехали бригады, устранив все замечания.
"Меня услышали! Надо мне чаще гулять по городу. По какой улице еще пройтись?"Баян Алагузова
Ранее стало известно, что подрядная организация продлила ремонтные работы в Алматы на улице Курмангазы на участке от улицы Пушкина до проспекта Достык и от проспекта Достык до улицы Зенкова до середины сентября 2024 года. Как оказалось, перенос произошел из-за высокой загруженности заводов, производящих железобетонные изделия и трубопроводную продукцию.