Обязательную оплату 10% чаевых в кафе и ресторанах хотят отменить в Казахстане

Фото: Zakon.kz/Мадина Мамырханова

Министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев в кулуарах Сената 5 сентября 2024 года анонсировал принятие правил, которые отменят обязательные 10% чаевых в кафе и ресторанах, сообщает Zakon.kz.

Речь идет о Правилах внутренней торговли. "Мы считаем: если услуги предоставляются и в них уже сидит обслуживание, никаких дополнительных поборов не должно быть. Такие правила мы сейчас обсуждаем. Понятно, что не весь бизнес готов поддержать такие изменения, но такие изменения мы готовим – то, что касается оплаты чаевых, разных депозитов, взносов и так далее", – пояснил министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев. 4 сентября 2024 года Арман Шаккалиев ответил, является ли нарушением прав потребителей практика авиакомпаний, когда они продают больше билетов, чем есть мест в самолетах. Читайте также На Кульджинском тракте нанесена временная разметка Казахстанец распространил интимные фото жены и поплатился свободой Когда в Астане включат отопление

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