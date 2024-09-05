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Обязательную оплату 10% чаевых в кафе и ресторанах хотят отменить в Казахстане

рестораны, потребители, Казахстан , фото - Новости Zakon.kz от 05.09.2024 11:22 Фото: Zakon.kz/Мадина Мамырханова
Министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев в кулуарах Сената 5 сентября 2024 года анонсировал принятие правил, которые отменят обязательные 10% чаевых в кафе и ресторанах, сообщает Zakon.kz.

Речь идет о Правилах внутренней торговли.

"Мы считаем: если услуги предоставляются и в них уже сидит обслуживание, никаких дополнительных поборов не должно быть. Такие правила мы сейчас обсуждаем. Понятно, что не весь бизнес готов поддержать такие изменения, но такие изменения мы готовим – то, что касается оплаты чаевых, разных депозитов, взносов и так далее", – пояснил министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев. 

4 сентября 2024 года Арман Шаккалиев ответил, является ли нарушением прав потребителей практика авиакомпаний, когда они продают больше билетов, чем есть мест в самолетах. 

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