В Алматы испортится погода
Фото: pexels
Министерство по чрезвычайным ситуациям Казахстана предупредило жителей и гостей Алматы, что в южной столице в пятницу, 6 сентября 2024 года, испортится погода, сообщает Zakon.kz.
Соответствующее SMS от 112 казахстанцы получили сегодня, 5 сентября.
"6 сентября... в Алматы ожидается гроза", – говорится в сообщении, разосланном в четверг.
Фото: Zakon.kz/Динара Халдарова
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О том, какой будет погода в Алматы с 5 по 7 сентября 2024 года, можете узнать по ссылке.
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