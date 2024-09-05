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В Алматы испортится погода

Гроза, гром, молния, молнии, тучи, пасмурная погода, пасмурность, фото - Новости Zakon.kz от 05.09.2024 13:00 Фото: pexels
Министерство по чрезвычайным ситуациям Казахстана предупредило жителей и гостей Алматы, что в южной столице в пятницу, 6 сентября 2024 года, испортится погода, сообщает Zakon.kz.

Соответствующее SMS от 112 казахстанцы получили сегодня, 5 сентября.

"6 сентября... в Алматы ожидается гроза", – говорится в сообщении, разосланном в четверг.
В Алматы испортится погода, фото - Новости Zakon.kz от 05.09.2024 13:00

Фото: Zakon.kz/Динара Халдарова

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О том, какой будет погода в Алматы с 5 по 7 сентября 2024 года, можете узнать по ссылке.

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