В Алматы испортится погода

Фото: pexels

Министерство по чрезвычайным ситуациям Казахстана предупредило жителей и гостей Алматы, что в южной столице в пятницу, 6 сентября 2024 года, испортится погода, сообщает Zakon.kz.

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