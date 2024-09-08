Дожди только в двух регионах Казахстана: синоптики рассказали о погоде на 9 сентября

В РГП "Казгидромет" рассказали, какой будет погода на территории Казахстана в понедельник, 9 сентября 2024 года, сообщает Zakon.kz.

По данным синоптиков, под влиянием атмосферных фронтов дожди с грозами пройдут только на севере и в горных районах юго-востока страны.

"На остальной территории республики под влиянием антициклона погода будет без осадков. На юге, юго-востоке РК ожидается усиление ветра, на севере, востоке, в центре в ночные и утренние часы ожидается туман", – сообщили в "Казгидромете".

В Астане 9 сентября ожидается переменная облачность, дождь. Ветер 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +8+10°, днем +16+18°.

В Алматы – переменная облачность, без осадков. Ветер 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +9+11°, днем +20+22°.

В Шымкенте днем переменная облачность, без осадков. Ветер 8-13, ночью порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +8+10°, днем +23+25°.

В Улытауской области, на западе Жетысуской области, на севере, северо-востоке Западно-Казахстанской, на северо-востоке Кызылординской, на юге, западе, в центре Актюбинской, на севере Алматинской, на западе, востоке Карагандинской, на юге Костанайской областей сохранится высокая пожарная опасность.

В Кызылординской, Туркестанской, Жамбылской, Атырауской, Мангистауской, Западно-Казахстанской областях, на юге Улытауской области, на западе, северо-западе, юге Абайской области, на севере Жетысуской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Ранее синоптики рассказали, какая погода ожидает казахстанцев на протяжении всего сентября.