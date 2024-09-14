От дождя до пыльной бури: какая погода ожидает казахстанцев 15 сентября

В РГП "Казгидромет" рассказали, какой будет погода на территории Казахстана в воскресенье, 15 сентября 2024 года, сообщает Zakon.kz.

По данным синоптиков, обширный антициклон способствует тому, что воскресный день на большей части страны пройдет без осадков.

"На севере, северо-востоке, юго-востоке и в центре Казахстана под влиянием фронтальных разделов пройдут дожди и грозы. По республике ожидается усиление ветра, а на юге – пыльные бури. На севере, востоке, в центре, в горных районах юго-востока в ночные и утренние часы ожидается туман", – сообщили в РГП "Казгидромет".

В Актюбинской и Улытауской областях, а также на западе Жетысуской области, на севере, северо-востоке Западно-Казахстанской, на северо-востоке, северо-западе Кызылординской, на юго-западе, юго-востоке Жамбылской, на западе, в центре Карагандинской, на юге, западе Восточно-Казахстанской, на юге Костанайской области сохранится высокая пожарная опасность.

В Кызылординской, Туркестанской, Жамбылской, Атырауской, Мангистауской, Западно-Казахстанской, на востоке Карагандинской, на севере, юге Улытауской области, на западе, северо-западе, юге Абайской области, на севере, в центре Жетысуской области, на юге Актюбинской области сохранится, на севере, востоке Алматинской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

Ранее синоптики поделились прогнозом погоды по Казахстану на ближайшие трое суток – с 14 по 16 сентября 2024 года.