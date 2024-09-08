Фейки стали распространяться в связи с массовым отравлением детей в Мангистау

Аким Мунайлинского района Ержан Кумискалиев обратился к жителям региона с просьбой не распространять фейки, связанные с происшествием в селе Бесшокы, сообщает Zakon.kz.

По его словам, число пострадавших детей уменьшается.





"В настоящее время мы оказываем медицинскую помощь детям в диспансере "Бесшокы" и в областной инфекционной больнице. Одна из хороших новостей заключается в том, что количество детей уменьшилось и ситуация стабилизировалась. Самое главное сейчас – благополучие детей, их скорейшее выздоровление и поддержка наших родителей", – сказал Кумискалиев.

Он отметил, что в социальных сетях распространяется недостоверная информация. Как уточнил глава района, для лечения пострадавших имеются все необходимые препараты, специалисты работают 24 часа в сутки.

Между тем, пишет портал "Лада", в настоящее время в домашних условиях лечение проходят 222 ребенка, 67 детей находятся в больнице, из них двое в реанимации.

Также, по данным издания, отчего отравились дети, станет известно по результатам исследований, которые будут готовы через три-пять дней.

О массовом отравлении учеников 1-4 классов в столовой школы № 8 села Бесшокы стало известно 7 сентября 2024 года. Родители обратились с жалобой после того, как у детей поднялась температура, началась тошнота и рвота.



Ситуацию на контроль взяла министр здравоохранения Акмарал Альназарова.

Позже стало известно, что медицинская помощь в селе Бесшокы потребовалась 141 ребенку.