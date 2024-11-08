Зоопарк Алматы поделился радостным событием

Администрация Алматинского зоопарка рассказала о хорошем известии общественности. Как оказалось, выдры переехали в вольер с большим бассейном. Об этом стало известно из публикации за 8 ноября 2024 года, сообщает Zakon.kz.

Специалисты подчеркивают, что выдры очень активны и общительны, не могут даже 5 минут посидеть спокойно.

"А еще они очень любят водные процедуры: выходят на короткое время посидеть на своем "шезлонге" из бревен и снова в воду. Для плавания у них есть перепонки между пальцами", – рассказали в пресс-службе.

Также отмечено, что питаются выдры в основном мясом – говядиной, курятиной и рыбой.

На днях Алматинскому зоопарку, в котором живут четыре тысячи постояльцев, исполнилось 87 лет. В данное время зверинец готовят к зиме. На открытом воздухе останутся лишь белые медведи, тигры и волки.