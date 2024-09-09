В Алматы из-за дождя 10-балльные пробки

Фото: pexels

Осень уже полноценно вступила в права. Непогода в очередной парализовала Алматы. В городе с обеда идет дождь, который привел к сильнейшим пробкам, сообщает Zakon.kz.

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