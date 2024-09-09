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В Алматы из-за дождя 10-балльные пробки

Дождь, дожди, ливень, ливни, пасмурность, пасмурная погода, фото - Новости Zakon.kz от 09.09.2024 18:46 Фото: pexels
Осень уже полноценно вступила в права. Непогода в очередной парализовала Алматы. В городе с обеда идет дождь, который привел к сильнейшим пробкам, сообщает Zakon.kz.

На дорогах Алматы, согласно данным картографических сервисов, загруженность составляет 10 баллов.

В Алматы из-за дождя 10-балльные пробки, фото - Новости Zakon.kz от 09.09.2024 18:46

Фото: Zakon.kz

Ранее синоптики РГП "Казгидромет" подробно рассказали о погоде на 10, 11 и 12 сентября 2024 года в Алматы. Узнать прогноз можно по этой ссылке.

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