В Алматы из-за дождя 10-балльные пробки
Фото: pexels
Осень уже полноценно вступила в права. Непогода в очередной парализовала Алматы. В городе с обеда идет дождь, который привел к сильнейшим пробкам, сообщает Zakon.kz.
На дорогах Алматы, согласно данным картографических сервисов, загруженность составляет 10 баллов.
Фото: Zakon.kz
Ранее синоптики РГП "Казгидромет" подробно рассказали о погоде на 10, 11 и 12 сентября 2024 года в Алматы. Узнать прогноз можно по этой ссылке.
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