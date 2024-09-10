Какие дороги закрыты в Астане 10 сентября
Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
По различным обстоятельствам 10 сентября некоторые дороги столицы закрыты, сообщает Zakon.kz.
До 11 сентября закрыт участок улицы Жансугурова от Абылай хана до Кудайбердиулы.
До 26 сентября перекрыт участок дороги Р-10 "Обход Астаны", с 30-го по 36-й км.
Помимо этого, с 1 сентября полностью открыто движение по мосту по шоссе Алаш ("Горбатый" мост), а также участок улицы Толе би от улицы ЕК-32 до ул. Сыганак.
Ранее появилась информация о 10-балльных пробках в Алматы.
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Какие дороги закрыты в Алматы 10 сентября
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