Лента новостей
0
Қаз
#Всемирные игры кочевников #Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Какие дороги закрыты в Алматы 10 сентября

Алматы, вид на город Алматы, горы, весна , фото - Новости Zakon.kz от 10.09.2024 08:20 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
По разным причинам 10 сентября на некоторых автодорогах Алматы ограничено движение, сообщает Zakon.kz.

До 10:00 10 сентября перекрыт участок дороги на Медеу от остановки "Экопост" до Бейсеуова.

До 15 сентября закрыто движение в обе стороны по Макатаева – от Жумабаева до Павлодарской. Временный объезд организован по Палладина.

  • Проезд по улице Токтабаева – от Семятовой с переходом на Тургенева до Черепанова.
  • Движение по Ходжанова – от Радостовца до Гагарина.
  • Улица Байкадамова – от Гагарина до Жарокова.
  • По Ходжанова – от дома №15 микрорайона Алмагуль до Жарокова.
  • По улице Спасская – от Бекмаханова с переходом на Урицкого до Воровского. Движение закрыто в обе стороны.
  • По улице Байкадамова – от Розыбакиева до Гагарина.
  • По улице Радостовца – от Байкадамова до Журавлёва.
  • Движение по северной стороне улицы Дунаевского – от Жарокова в западном направлении.
  • По улице Жургенова – от Жангельдина, с переходом через Жетысускую, до Тянь-Шаньской в обе стороны.
  • Проезд в обе стороны по переулку между Дунаевского и Левитана.

Снег и дожди с грозами прогнозируют синоптики в Казахстане 10 сентября.

Читайте также

Астана, виды города Астаны, достопримечательности Астаны, столица, пейзаж Астаны, Астана летом, лето в Астане, закат в Астане, байтерек
Какие дороги закрыты в Астане 10 сентября
Аксинья Титова
Транспорт Алматы 2024 год Автодороги
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Дожди с переходом в снег ожидаются в Казахстане
Дожди с переходом в снег ожидаются в Казахстане
Драмой завершился матч Казахстана против Словении
Драмой завершился матч Казахстана против Словении
Второй день Всемирных игр кочевников принес Казахстану 25 медалей
Второй день Всемирных игр кочевников принес Казахстану 25 медалей
артистка
Анна Семенович опубликовала новое фото с женатым возлюбленным
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: