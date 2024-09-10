Какие дороги закрыты в Алматы 10 сентября
Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
По разным причинам 10 сентября на некоторых автодорогах Алматы ограничено движение, сообщает Zakon.kz.
До 10:00 10 сентября перекрыт участок дороги на Медеу от остановки "Экопост" до Бейсеуова.
До 15 сентября закрыто движение в обе стороны по Макатаева – от Жумабаева до Павлодарской. Временный объезд организован по Палладина.
- Проезд по улице Токтабаева – от Семятовой с переходом на Тургенева до Черепанова.
- Движение по Ходжанова – от Радостовца до Гагарина.
- Улица Байкадамова – от Гагарина до Жарокова.
- По Ходжанова – от дома №15 микрорайона Алмагуль до Жарокова.
- По улице Спасская – от Бекмаханова с переходом на Урицкого до Воровского. Движение закрыто в обе стороны.
- По улице Байкадамова – от Розыбакиева до Гагарина.
- По улице Радостовца – от Байкадамова до Журавлёва.
- Движение по северной стороне улицы Дунаевского – от Жарокова в западном направлении.
- По улице Жургенова – от Жангельдина, с переходом через Жетысускую, до Тянь-Шаньской в обе стороны.
- Проезд в обе стороны по переулку между Дунаевского и Левитана.
Снег и дожди с грозами прогнозируют синоптики в Казахстане 10 сентября.
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