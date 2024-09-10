Какие дороги закрыты в Алматы 10 сентября

По разным причинам 10 сентября на некоторых автодорогах Алматы ограничено движение, сообщает Zakon.kz.

До 10:00 10 сентября перекрыт участок дороги на Медеу от остановки "Экопост" до Бейсеуова.

До 15 сентября закрыто движение в обе стороны по Макатаева – от Жумабаева до Павлодарской. Временный объезд организован по Палладина.

Проезд по улице Токтабаева – от Семятовой с переходом на Тургенева до Черепанова.

Движение по Ходжанова – от Радостовца до Гагарина.

Улица Байкадамова – от Гагарина до Жарокова.

По Ходжанова – от дома №15 микрорайона Алмагуль до Жарокова.

По улице Спасская – от Бекмаханова с переходом на Урицкого до Воровского. Движение закрыто в обе стороны.

По улице Байкадамова – от Розыбакиева до Гагарина.

По улице Радостовца – от Байкадамова до Журавлёва.

Движение по северной стороне улицы Дунаевского – от Жарокова в западном направлении.

По улице Жургенова – от Жангельдина, с переходом через Жетысускую, до Тянь-Шаньской в обе стороны.

Проезд в обе стороны по переулку между Дунаевского и Левитана.

Снег и дожди с грозами прогнозируют синоптики в Казахстане 10 сентября.

