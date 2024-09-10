Токаев: Износ сельскохозяйственной техники по всей стране очень большой

Глава государства Касым-Жомарт Токаев 10 сентября 2024 года в ходе рабочей поездки в Костанайскую область встретился с представителями трудового коллектива Локализационного центра АО "АгромашХолдинг KZ". Об этом рассказали в пресс-службе президента, сообщает Zakon.kz.

В беседе с рабочими центра глава государства подчеркнул необходимость повышения локализации производства, подготовки квалифицированных кадров и обновления сельскохозяйственной техники.

"Износ техники по всей стране очень большой. Некоторые специалисты считают, что доходит до 80%. Настало время обновлять весь парк за счет техники, произведенной на территории Казахстана, на высоком уровне локализации. Мы рады тому, что сейчас на производство приходят молодые люди, обучающиеся в колледжах этим профессиям", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Фото: akorda.kz

В свою очередь заводчане отметили, что Послание президента народу Казахстана они слушали с особой гордостью, ведь теперь престиж рабочих профессий должен вырасти в кратном размере.

Фото: akorda.kz

Также заводчане от имени всех машиностроителей поблагодарили Касым-Жомарта Токаева за поддержку рабочих специальностей.

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Ранее сообщалось, что Касым-Жомарт Токаев с рабочей поездкой прибыл в Костанайскую область.