Увольнениями закончился торжественный визит "царицы Томирис" в казахстанскую школу

Несколько дней в казахстанском обществе шумела история с визитом "целительницы Томирис" в одну из школ Туркестанской области. Стало известно, чем она завершилась, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел в селе Теренозек района Т. Рыскулова. В школу имени Жамбыла пригласили Гульсару Суазкызы, которую называют "целительница Томирис". Она посетила и школу, и Дом культуры. Видео с ее торжественной встречи появилось в соцсетях. На кадрах женщину в тяжелых царских одеждах встречают рукоплесканием, а длинный шлейф сзади несли школьники.

В соцсетях появилась информация, что пышный прием целительнице устроили на деньги, собранные с учителей. Так, Мадияр Ералыұлы в Facebook указал, что собирали по 4 тыс. тенге. А визит Гульсары Суазкызы состоялся в рамках акции "дорога в школу": якобы она должна была передать школе благотворительную помощь. При этом, по словам Ералыұлы, школе была передана старая, плохо пахнущая одежда, компьютер, разбитая картина и старые игрушки.

После поднявшейся шумихи власти сообщили, что проведут проверку, которой занялись уполномоченный по защите прав детей Жамбылской области, Департамент по обеспечению качества в сфере образования области. На месте также побывала рабочая группа в составе сотрудников управлений образования, информации и общественного развития.

Последствия проверки сообщили в акимате района Т. Рыскулова.

"По факту проведения мероприятия с участием коллектива школы имени Жамбыла района Т. Рыскулова проведена специальная проверка... ... Заместитель акима района Т. Рыскулова Алибек Терликбаев, директор школы имени Жамбыла Эльмира Закимбаева освобождены от занимаемой должности по собственному желанию", – сообщили в акимате.

В отношении руководителя отдела внутренней политики района Т. Рыскулова и акима села Теренозек применено дисциплинарное взыскание в виде "строгого выговора".

Ранее жители Жамбылской области торжественно встретили у восточных ворот Тараза чемпиона XXXIII летних Олимпийских игр, заслуженного мастера спорта РК Елдоса Сметова.