Лента новостей
0
Қаз
#Всемирные игры кочевников #Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Увольнениями закончился торжественный визит "царицы Томирис" в казахстанскую школу

Увольнениями закончился визит царицы Томирис в школу в Жамбылской области, фото - Новости Zakon.kz от 11.09.2024 11:36 Фото: Facebook/Мадияр Ералыұлы
Несколько дней в казахстанском обществе шумела история с визитом "целительницы Томирис" в одну из школ Туркестанской области. Стало известно, чем она завершилась, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел в селе Теренозек района Т. Рыскулова. В школу имени Жамбыла пригласили Гульсару Суазкызы, которую называют "целительница Томирис". Она посетила и школу, и Дом культуры. Видео с ее торжественной встречи появилось в соцсетях. На кадрах женщину в тяжелых царских одеждах встречают рукоплесканием, а длинный шлейф сзади несли школьники.

В соцсетях появилась информация, что пышный прием целительнице устроили на деньги, собранные с учителей. Так, Мадияр Ералыұлы в Facebook указал, что собирали по 4 тыс. тенге. А визит Гульсары Суазкызы состоялся в рамках акции "дорога в школу": якобы она должна была передать школе благотворительную помощь. При этом, по словам Ералыұлы, школе была передана старая, плохо пахнущая одежда, компьютер, разбитая картина и старые игрушки.

После поднявшейся шумихи власти сообщили, что проведут проверку, которой занялись уполномоченный по защите прав детей Жамбылской области, Департамент по обеспечению качества в сфере образования области. На месте также побывала рабочая группа в составе сотрудников управлений образования, информации и общественного развития.

Последствия проверки сообщили в акимате района Т. Рыскулова.

"По факту проведения мероприятия с участием коллектива школы имени Жамбыла района Т. Рыскулова проведена специальная проверка... ... Заместитель акима района Т. Рыскулова Алибек Терликбаев, директор школы имени Жамбыла Эльмира Закимбаева освобождены от занимаемой должности по собственному желанию", – сообщили в акимате.

В отношении руководителя отдела внутренней политики района Т. Рыскулова и акима села Теренозек применено дисциплинарное взыскание в виде "строгого выговора".

Ранее жители Жамбылской области торжественно встретили у восточных ворот Тараза чемпиона XXXIII летних Олимпийских игр, заслуженного мастера спорта РК Елдоса Сметова.

Читайте также

Продолжаются работы по возвращению пастбищ в Туркестане
Продолжаются работы по возвращению пастбищ в Туркестане
К казахстанским родителям обратились из МВД
К казахстанским родителям обратилось МВД
Галым Калиакбаров шутка юмор мужчины
Комик Галым Калиакбаров дал важный урок "начинающим" мужчинам
Ирина Капитанова
Образование Жамбылская область 2024 год Увольнение
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Обязательное социальное медицинское страхование, ОСМС, врач, врачи, медицина, система здравоохранения
В Казахстане часть болезней хотят исключить из гарантированного объема бесплатной медпомощи
Исследования Антарктиды
Ученые установили, когда в последний раз Антарктида была свободна ото льда
Новые фото беременной Сати Казановой восхитили поклонников
Новые фото беременной Сати Казановой восхитили поклонников
Иосиф Пригожин обратился к Артуру Пирожкову
Иосиф Пригожин обратился к Артуру Пирожкову
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: