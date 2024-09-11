Казахстанцев бесплатно обучат основам искусственного интеллекта
Из релиза следует, что бесплатный образовательный курс по ИИ, который пройдет с 30 сентября по 27 октября, запускают Blockchain & AI Technology Center (BAITC) и Astana Hub при поддержке МЦРИАП.
"Этот курс предназначен для всех, независимо от уровня подготовки, и поможет участникам освоить основы ИИ, а также понять, как применять эти знания для решения реальных задач, улучшения рабочих процессов и повышения эффективности в различных сферах, таких как финансы, здравоохранение, маркетинг и транспорт", – говорится в сообщении.
Программа "AI People" включает доступ к более чем 20 инструментам ИИ для упрощения задач, освоение 40+ промптов для написания и креативной работы, а также методы автоматизации процессов и оптимизации бюджета.
"В финале участники смогут продемонстрировать свои навыки на Demo Day. Курс нацелен на массовое обучение населения ИИ с акцентом на практическое применение технологий в повседневной жизни. Еженедельно разыгрываются подписки на ChatGPT Plus для самых активных участников".Пресс-служба МЦРИАП РК
В ведомстве считают, что курс будет полезен:
- студентам, стремящимся к приобретению практических навыков и подготовке к будущей карьере;
- специалистам, находящимся в поиске своей ниши с низким уровнем конкуренции и высоким уровнем дохода;
- маркетологам, ограниченным в творческих возможностях из-за однотипных задач;
- предпринимателям, стремящимся к автоматизации процессов, но вынужденным выполнять все самостоятельно;
- креативным профессионалам, испытывающим усталость от рутинной работы и ищущим новые подходы;
- а также фрилансерам и IT-специалистам, которые вынуждены жертвовать личным временем ради профессиональной деятельности.
Как зарегистрироваться?
Для участия в программе необходимо зарегистрироваться на сайте https://baitc.org/ai-people.
Ссылка на регистрационную форму: https://forms.gle/Y57ULvCQ2VwXryFL9.
Для дополнительной информации о программе нужно связаться по электронной почте: team@baitc.org.
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