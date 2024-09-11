Перепевшие Эдит Пиаф казахские апашки умилили Казнет
Фото: gov.kz
В рамках Всемирных игр кочевников на выставке этнокультуры казахские апашки удивили зрителей неожиданным исполнением песни Эдит Пиаф, сообщает Zakon.kz.
Апашек сняли на видео и ролик завирусился в TikTok. На кадрах женщины поют вместе с туристками из Франции хит Эдит Пиаф Non je ne regrette rien.
@anar.dk Біздің ақ жаулықты ажелеріміз француз тілінде ән салып туристтерді таңғалдырып жатыр!!! #worldnomadgames2024#kazakhstan ♬ original sound - Анар Даутова
Их трогательное выступление вызвало умиление и массу восторженных комментариев среди пользователей соцсети:
- Какие наши бабушки креативные!
- Мир, дружба, толерантность – это классно! Это Казахстан!
- Гордость за таких людей!
Ранее сообщалось, что четвертый день Всемирных игр кочевников принес в копилку Национальной сборной Казахстана 21 медаль. Среди них шесть золотых, семь серебряных и восемь бронзовых.
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