Перепевшие Эдит Пиаф казахские апашки умилили Казнет

В рамках Всемирных игр кочевников на выставке этнокультуры казахские апашки удивили зрителей неожиданным исполнением песни Эдит Пиаф, сообщает Zakon.kz.

Апашек сняли на видео и ролик завирусился в TikTok. На кадрах женщины поют вместе с туристками из Франции хит Эдит Пиаф Non je ne regrette rien.

Их трогательное выступление вызвало умиление и массу восторженных комментариев среди пользователей соцсети:

Какие наши бабушки креативные!

Мир, дружба, толерантность – это классно! Это Казахстан!

Гордость за таких людей!

Ранее сообщалось, что четвертый день Всемирных игр кочевников принес в копилку Национальной сборной Казахстана 21 медаль. Среди них шесть золотых, семь серебряных и восемь бронзовых.