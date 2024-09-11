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Перепевшие Эдит Пиаф казахские апашки умилили Казнет

Перепевшие Эдит Пиаф казахские апашки умилили Казнет, фото - Новости Zakon.kz от 12.09.2024 01:15 Фото: gov.kz
В рамках Всемирных игр кочевников на выставке этнокультуры казахские апашки удивили зрителей неожиданным исполнением песни Эдит Пиаф, сообщает Zakon.kz.

Апашек сняли на видео и ролик завирусился в TikTok. На кадрах женщины поют вместе с туристками из Франции хит Эдит Пиаф Non je ne regrette rien. 

@anar.dk Біздің ақ жаулықты ажелеріміз француз тілінде ән салып туристтерді таңғалдырып жатыр!!! #worldnomadgames2024#kazakhstan ♬ original sound - Анар Даутова

Их трогательное выступление вызвало умиление и массу восторженных комментариев среди пользователей соцсети: 

  • Какие наши бабушки креативные!
  • Мир, дружба, толерантность – это классно! Это Казахстан!
  • Гордость за таких людей! 

Ранее сообщалось, что четвертый день Всемирных игр кочевников принес в копилку Национальной сборной Казахстана 21 медаль. Среди них шесть золотых, семь серебряных и восемь бронзовых. 

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Интересное 2024 год Хорошие новости Всемирные игры кочевников
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