Какие дороги закрыты в Астане 22 сентября
Фото: Zakon.kz
22 сентября в Астане перекрыты некоторые дороги, сообщает Zakon.kz
По информации на 2 октября, в столице перекрыта улица Сейфуллина – от Сарыарки до Кумисбекова. Движение организовано по одной из сторон.
Также ограничения коснулись перекрестка на пересечении улиц Бараева и Валиханова. Он частично перекрыт 21-22 сентября. Движение организовано по одной из сторон.
Ранее сообщалось о том, что на сутки вводятся ограничения на одном из проспектов Алматы.
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