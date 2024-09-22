Какие дороги закрыты в Астане 22 сентября

22 сентября в Астане перекрыты некоторые дороги, сообщает Zakon.kz

По информации на 2 октября, в столице перекрыта улица Сейфуллина – от Сарыарки до Кумисбекова. Движение организовано по одной из сторон.

Также ограничения коснулись перекрестка на пересечении улиц Бараева и Валиханова. Он частично перекрыт 21-22 сентября. Движение организовано по одной из сторон.

Ранее сообщалось о том, что на сутки вводятся ограничения на одном из проспектов Алматы.

