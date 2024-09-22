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Какие дороги закрыты в Астане 22 сентября

Лето, люди, Астана, велосипедная дорожка, велодорожка, фото - Новости Zakon.kz от 22.09.2024 08:20 Фото: Zakon.kz
22 сентября в Астане перекрыты некоторые дороги, сообщает Zakon.kz

По информации на 2 октября, в столице перекрыта улица Сейфуллина – от Сарыарки до Кумисбекова. Движение организовано по одной из сторон.

Также ограничения коснулись перекрестка на пересечении улиц Бараева и Валиханова. Он частично перекрыт 21-22 сентября. Движение организовано по одной из сторон.

Ранее сообщалось о том, что на сутки вводятся ограничения на одном из проспектов Алматы.

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