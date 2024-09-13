Введут ли в Казахстане предельные тарифы для управляющих компаний в сфере ЖКХ

Председатель Комитета по делам строительства и ЖКХ Министерства промышленности и строительства РК Бахытжан Жунисбеков считает, что государству не следует вмешиваться в деятельность управляющих компаний и вводить предельные тарифы за обслуживание имущества.

Таким мнением спикер поделился на пресс-конференции в СЦК 13 сентября 2024 года.

"Предельные тарифы устанавливаться не будут, потому что есть дома, которые действительно содержат в очень широком спектре свою недвижимость, и ограничивать в этих правах мы не вправе", – сказал Бахытжан Жунисбеков.

Он напомнил, что собственники сами решают и выбирают обслуживающую компанию. Если стоимость услуг не устраивает жильцов, то они могут самостоятельно решить вопрос по смене обслуживающей компании.

"У вас есть полное право собраться и большинством голосов сменить обслуживающую компанию. Мы дали все инструменты собственникам. Они несут ответственность за содержание своего имущества", – подчеркнул Бахытжан Жунисбеков.

10 сентября 2024 года стало известно, что в Казахстане внедрят новый подход к тарифам за комуслуги: больше потребляешь – больше платишь.