Введут ли в Казахстане предельные тарифы для управляющих компаний в сфере ЖКХ
Фото: Zakon.kz
Председатель Комитета по делам строительства и ЖКХ Министерства промышленности и строительства РК Бахытжан Жунисбеков считает, что государству не следует вмешиваться в деятельность управляющих компаний и вводить предельные тарифы за обслуживание имущества.
Таким мнением спикер поделился на пресс-конференции в СЦК 13 сентября 2024 года.
"Предельные тарифы устанавливаться не будут, потому что есть дома, которые действительно содержат в очень широком спектре свою недвижимость, и ограничивать в этих правах мы не вправе", – сказал Бахытжан Жунисбеков.
Он напомнил, что собственники сами решают и выбирают обслуживающую компанию. Если стоимость услуг не устраивает жильцов, то они могут самостоятельно решить вопрос по смене обслуживающей компании.
"У вас есть полное право собраться и большинством голосов сменить обслуживающую компанию. Мы дали все инструменты собственникам. Они несут ответственность за содержание своего имущества", – подчеркнул Бахытжан Жунисбеков.
10 сентября 2024 года стало известно, что в Казахстане внедрят новый подход к тарифам за комуслуги: больше потребляешь – больше платишь.
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