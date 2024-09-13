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Экс-министр Ермек Маржикпаев опубликовал архивные фото из 90-х

Экс-министр Ермек Маржикпаев опубликовал архивные фото из 90-х, фото - Новости Zakon.kz от 13.09.2024 13:05 Фото: Instagram/ermek_marzhyqpaev
Бывший министр туризма и спорта Ермек Маржикпаев начинал свой трудовой путь с учителя физкультуры и тренера по боксу. На днях он решил поделиться с общественностью черно-белыми фотографиями из далекого прошлого, сообщает Zakon.kz.

"Мои первые шаги во взрослую жизнь", – значится в подписи к снимкам, опубликованным на странице в Instagram 13 сентября 2024 года.

Также Маржикпаев немного расписал кадры. К примеру, можно увидеть его тренерскую работу в 1991 году. Еще одно фото было сделано во время службы в рядах Вооруженных силах СССР (Ленинградский военный округ, 1988-1990 годы).

Ранее, 11 сентября, были размещены другие снимки. Уже 1986 года.

"Юношеская сборная Казахской ССР по боксу", – говорится в подписи.

31 августа 2024 года указом главы государства Ермек Маржикпаев был освобожден от должности министра туризма и спорта. Он возглавлял ведомство с сентября 2023 года.

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