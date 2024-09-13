Астролог назвала "пятницу 13-е" хорошим днем

Вот и настала "пятница 13-е" – так называемый "день неприятностей". Согласно суевериям, именно в этот день следует быть постоянно начеку, готовым к любым неприятностям. Но, по мнению астролога Альбина Фатхудинова, именно сегодня – хороший день для покупки недвижимости, сообщает Zakon.kz.

По словам астролога, в этот день можно строить долгосрочные планы, запланировать отдых или разработать стратегию.

"Хороший день для покупки недвижимости, начала строительства недвижимости. В этот день лучше планировать больше деловой активности, а не витать в фантазиях о том, что это какой-то плохой день". Альбина Фатхудинова

Кроме того, как отмечено в публикации издания ГТРК "Татарстан", в этот день можно уверенно решать рабочие дела, заняться огородом или наконец-то доделать начатое.

Нумеролог Евгения Мухаметзянова добавляет, что в пятницу, 13 сентября, также хорошо заключать договоры и новые проекты, ну или хотя бы осуществить давно задуманное.

В 2024 году пятница будет выпадать на 13 число дважды – в сентябре и в декабре.

По мнению астрологов, пятница 13-е не тот день, на котором стоит заострять внимание. Эксперты советуют обратить внимание на лунные и солнечные затмения.

Ранее стало известно, что ночью 13 сентября 2024 года по Земле с вероятностью 99,9% ударит облако солнечной плазмы.