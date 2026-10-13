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От -5°С до +26°С: прогноз погоды в Астане, Алматы и Шымкенте на середину октября

Алматы, осень в Алматы, виды Алматы, город Алматы, виды города Алматы, пейзаж Алматы, Алматинский пейзаж, панорама Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 13.10.2026 14:38 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Какие сюрпризы принесет погода 14, 15 и 16 октября 2026 года в трех крупнейших городах Казахстана, рассказали синоптики РГП "Казгидромет". Если в Астане и Шымкенте дождей не ожидается, то жителям Алматы стоит не забывать про зонты, сообщает Zakon.kz.

Астана

  • 14 октября: переменная облачность, без осадков. Днем ветер может подняться до 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью +1...+3°С, днем +14...+16°С.
  • 15 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер – 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью -2...-4°С, днем +7...+9°С.
  • 16 октября: переменная облачность, без осадков. Возможен слабый ветер. Температура воздуха ночью -3...-5°С, днем +10...+12°С.

Алматы

  • 14 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +8...+10°С, днем +19...+21°С.
  • 15 октября: переменная облачность, временами дождь. Днем порывы ветра составят 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью +7...+9°С, днем +16...+18°С.
  • 16 октября: переменная облачность, без осадков. Возможен слабый ветер. Температура воздуха ночью +2...+4°С, днем +12...+14°С.

Шымкент

  • 14-15 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер – 8-13 метров в секунду. Температура воздуха ночью +8...+10°С, днем +24...+26°С.
  • 16 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер поднимется до 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью +8...+10°С, днем +21...+23°С.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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