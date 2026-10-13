От -5°С до +26°С: прогноз погоды в Астане, Алматы и Шымкенте на середину октября

Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин

Какие сюрпризы принесет погода 14, 15 и 16 октября 2026 года в трех крупнейших городах Казахстана, рассказали синоптики РГП "Казгидромет". Если в Астане и Шымкенте дождей не ожидается, то жителям Алматы стоит не забывать про зонты, сообщает Zakon.kz.

Астана 14 октября: переменная облачность, без осадков. Днем ветер может подняться до 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью +1...+3°С, днем +14...+16°С.

15 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер – 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью -2...-4°С, днем +7...+9°С.

16 октября: переменная облачность, без осадков. Возможен слабый ветер. Температура воздуха ночью -3...-5°С, днем +10...+12°С. Алматы 14 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +8...+10°С, днем +19...+21°С.

15 октября: переменная облачность, временами дождь. Днем порывы ветра составят 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью +7...+9°С, днем +16...+18°С.

16 октября: переменная облачность, без осадков. Возможен слабый ветер. Температура воздуха ночью +2...+4°С, днем +12...+14°С. Шымкент 14-15 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер – 8-13 метров в секунду. Температура воздуха ночью +8...+10°С, днем +24...+26°С.

16 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер поднимется до 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью +8...+10°С, днем +21...+23°С. Материал по теме Тепло, но с дождем и снегом: о погоде в Казахстане на 13 октября В Казахстане с 13 по 15 октября 2026 года ожидаются осадки, усиление ветра и туман. В большинстве регионов страны в эти дни прогнозируется понижение температуры. Об этом ранее рассказывали метеорологи.

Поделитесь новостью