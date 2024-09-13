В Алматы запустили необычный автобус-кабриолет с мобильным концертом

В Алматы в период празднования дня рождения мегаполиса по городу курсирует автобус с оркестром, артистами и зажигательными ведущими, сообщает Zakon.kz.

По информации городского акимата, они останавливаются на остановках и в парках, чтобы неожиданно поздравить горожан с праздником, выступить с театрализованными номерами и концертом.

"Автобус-кабриолет позволяет людям видеть состав артистов, которые принимают участие в проекте "Алматы аялдамасы". На открытом автобусе артисты планируют посетить Парк Первого президента, Парк имени 28 гвардейцев-панфиловцев, площадь имени Абая, Арбат, Центральный парк культуры и отдыха, а также остановятся на автобусных остановках", – говорится в сообщении.





Отмечается, что артисты проекта уже посетили площади перед вокзалами, район барахолки, сквер им. Жангелдина, парк им. С. Сейфуллина и парк "Гүлдер".

Ранее сообщалось, что в Алматы в преддверии Дня города провели масштабную уборку в рамках недели чистоты. Всего за пять дней силами спецтехники вывезено с улично-дорожной сети более 1 000 куб. м мусора, в том числе с арычных сетей 365,2 куб. м.

