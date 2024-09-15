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На Кульджинском тракте временно ограничат движение из-за ремонта

Рабочие, дорожно-ремонтные работы, установка бордюров, бордюры, фото - Новости Zakon.kz от 15.09.2024 18:36 Фото: Zakon.kz
На участке Кульджинского тракта (км 14–16,5) временно ограничат движение с 20:00 15 сентября до 7:00 16 сентября 2024 года в связи с проведением среднего ремонта автодороги "Алматы – Коктал – Шонжы – Хоргос", сообщает Zakon.kz.

Как сообщил национальный оператор "КазАвтоЖол", движение на данном участке будет организовано по реверсивной схеме в течение 11 часов.

На Кульджинском тракте временно ограничат движение из-за ремонта, фото - Новости Zakon.kz от 15.09.2024 18:36

Фото: АО "НК "КазАвтоЖол"

Работы затронут восточную сторону дороги, при этом проезд обеспечат по одной полосе. На месте будут установлены предупреждающие знаки и информационные стенды с контактными данными подрядчика.

В компании призвали водителей заранее планировать свои маршруты, а также сообщили о возможных временных ограничениях движения в ходе последующих ремонтных работ в населенных пунктах вдоль трассы.

Ранее алматинцев попросили пересесть на автобусы, чтобы доехать до Медеу. 

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