Известный фотограф снял впечатляющее видео ко Дню города Алматы

Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин

Известный фотограф Александр Кузнецов в честь Алматы, который сегодня празднует День города, порадовал подписчиков красивым видео, сообщает Zakon.kz.

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