Известный фотограф снял впечатляющее видео ко Дню города Алматы
Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Известный фотограф Александр Кузнецов в честь Алматы, который сегодня празднует День города, порадовал подписчиков красивым видео, сообщает Zakon.kz.
Блогер на своей странице в Instagram 15 сентября разместил кадры с разных локаций Алматы.
"С Днем города, Алматы! Собрал подборку интересных мест, окружающих этот город! Не забудьте поделиться и отправиться в путешествие по Алматы", – написал он под постом.
Публикация набрала множество лайков и комментариев:
- Шедеврально!
- Алматы, с днем города!
- Как красиво!
Ранее другой известный фотограф из Алматы Дмитрий Доценко опубликовал серию красивых фотографий ночной Астаны.
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