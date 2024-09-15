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Известный фотограф снял впечатляющее видео ко Дню города Алматы

Алматы, вид на город Алматы, лето, фото - Новости Zakon.kz от 15.09.2024 21:19 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Известный фотограф Александр Кузнецов в честь Алматы, который сегодня празднует День города, порадовал подписчиков красивым видео, сообщает Zakon.kz.

Блогер на своей странице в Instagram 15 сентября разместил кадры с разных локаций Алматы.

"С Днем города, Алматы! Собрал подборку интересных мест, окружающих этот город! Не забудьте поделиться и отправиться в путешествие по Алматы", – написал он под постом.

Публикация набрала множество лайков и комментариев: 

  • Шедеврально!
  • Алматы, с днем города!
  • Как красиво!

Ранее другой известный фотограф из Алматы Дмитрий Доценко опубликовал серию красивых фотографий ночной Астаны. 

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