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Предприниматель из Павлодара выиграл дело о рухнувшей новогодней ели за 59 млн тенге

Поставщик рухнувшей В Павлодаре новогодней ели не будет восстанавливать ущерб, фото - Новости Zakon.kz от 16.09.2024 13:44 Фото: архив Zakon.kz
В Павлодарском областном суде завершилось рассмотрение иска городских властей к предпринимателю из-за упавшей во время урагана новогодней ели, передает Zakon.kz.

Искусственную красавицу и украшения в национальном стиле для нее городские власти приобрели незадолго до происшествия. Заказчиком выступил КГП на ПХВ "ERTIS SU PVL" акимата города Павлодара. Подрядчику в лице ИП "Айбат" за поставку и установку ели по договору госзакупок выделили 58 952 320 тенге. Акт приема-передачи подписали 30 декабря. Но уже 10 января каркасная конструкция не выдержала напора урагана и упала.

"Вследствие чего была повреждена вся модульная конструкция каркаса: опорные и конструктивные элементы, тросы, металлические кольцевые звенья, опорная часть. Существенные повреждения имеют комплектующие предметы украшений и другие изделия искусственной ели, в частности, макушка в виде казахского орнамента, размером 200 см на 200 см, гирлянды уличные длиной в 690 метров с 6,9 тыс. шариками и другое", – говорится в материалах дела.

17 января 2024 года подрядчику была направлена претензия о досудебном урегулировании спора с указанием имеющихся недостатков и необходимости их устранения. Однако до настоящего времени гарантийные обязательства по договору не исполнены. Поэтому заказчик инициировал обращение в суд с иском о замене поврежденного товара. Указал при этом, что еще 5 января от жителей Павлодара стали поступать жалобы на заваливание искусственной ели. 9 января визуальные недостатки устранили, конструкцию дополнительно укрепили, но уже на следующий день ель не выдержала удара стихии.

Ответчик, в свою очередь, настаивал, что именно ураган, скорость которого 10 января превышала 30 м/с, ослабил и разрушил конструкции. И повреждение товара в результате природного бедствия не относится к гарантийному случаю.

Сначала суд первой инстанции удовлетворил требования иска в полном объеме, отметив, что ответчик не исполнил гарантийные обязательства и не соблюдал алгоритм уведомления при возникновении форс-мажорных обстоятельств.

Однако предприниматель подал апелляционную жалобу и выиграл дело. Судебная коллегия отметила, что в указанный период в городе Павлодаре был объявлен режим ЧС из-за разгула стихии, то есть имел место форс-мажор, поскольку это событие непредвиденного характера

"Соответственно, ответчик не несет ответственность за неисполнение условий договора. Кроме того, судебная коллегия учитывает, что фактически полный комплект ели и ее монтаж реализованы через субподрядные организации", – говорится в постановлении, которое вступило в силу.

Ранее мы сообщали обстоятельства падения главной новогодней ели в Павлодаре. Еще до ЧП жителей Павлодара возмутили затраты на новогодний атрибут, качество исполнения и вид ели. После обрушения конструкции выяснилось, что прежняя ель, которую перенесли в другую часть города, устояла в условиях ЧС.

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