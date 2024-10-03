Прогноз погоды в Казахстане: 4 октября ожидаются заморозки, снег и дожди с грозой

Синоптики рассказали о том, к какой погоде нужно подготовиться казахстанцам в предстоящую пятницу, 4 октября 2024 года, сообщает Zakon.kz.

Согласно прогнозу, на большей части Казахстана под влиянием антициклона ожидается погода без осадков.

"Лишь на юго-западе, юге, юго-востоке страны с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидаются дожди с грозой, ночью в горных районах юго-востока – осадки (дождь, снег). По Казахстану ожидается усиление ветра, в ночные и утренние часы на севере, востоке, в горных районах юго-востока страны – туман, на юге – пыльная буря. Ночью в центре Жетысуской области ожидаются заморозки -2°С градуса". РГП "Казгидромет"

При этом, как отметили в гидрометцентре, в Карагандинской, Мангистауской, Абайской, на севере, северо-востоке Актюбинской, на востоке Улытауской, на севере Западно-Казахстанской, на юго-востоке Жамбылской, на юге Костанайской, на севере, юге, в центре Восточно-Казахстанской областей сохранится высокая пожарная опасность.

"В Атырауской, Актюбинской, Туркестанской, Кызылординской, Жамбылской, Западно-Казахстанской, на юго-западе Костанайской, Улытауской, на западе, востоке Карагандинской, на западе Восточно-Казахстанской, на юге Абайской, на западе, севере, в центре Жетысуской, на севере, западе Алматинской областей сохранится чрезвычайная пожарная опасность", – добавили в РГП "Казгидромет".

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Ранее синоптики рассказали, какая погода ожидает казахстанцев в октябре 2024 года. Подробнее о том, какой будет погода в Казахстане осенью, можете узнать здесь.