Какие дороги закрыты в Алматы из-за ремонта 22 сентября

22 сентября в Алматы перекрыты некоторые дороги, сообщает Zakon.kz

До 14:00 22 сентября движение в обе стороны закрыто на Павлодарской – от дома №136 до Макатаева.

Из-за ремонта Капшагайского моста до 11:00 22 сентября закрыто движение от улицы Бурундайская до магазина "Самал" в сторону области с реверсивным движением по западной стороне.

С 23:00 22 сентября до 11:00 24 сентября в сторону города будет организовано реверсивное движение по восточной стороне.

Из-за пробивки проспекта Абая до 23:00 29 сентября движение перекрыто на участке от проспекта Алатау до Строительной. Объезд в южном направлении – по Строительной, Кундызды, Сабденова, в северном – по Строительной, Медеубекова, Бекешева.

С 07:00 22 сентября до 07:00 23 сентября закроют движение в обе стороны по проспекту Серкебаева от Ескараева до Ходжанова.

Ранее сообщалось, что на сутки вводятся ограничения на одном из проспектов Алматы.

