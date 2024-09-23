Мама Салтанат Нукеновой опубликовала пост, посвященный дочери

Жумагуль Нукенова разместила эмоциональную публикацию на странице в Instagram 22 сентября 2024 года. Пост, посвященный памяти убитой дочери Салтанат, не оставил равнодушными ее подписчиков, сообщает Zakon.kz.

Нукенова выразила благодарность всем тем, кто по-прежнему поддерживает их семью.

"Я все эти месяцы просыпаюсь и ложусь спать с именем моей дочи, Салта всегда в моих мыслях и в каждой клеточке моего тела. Боль в душе – это уже неотъемлемая часть моей оставшейся жизни, у нас забрали солнце и душу нашего дома". Жумагуль Нукенова

В продолжении она рассказала о своих переживаниях после встречи с матерями, которые также потеряли своих детей.

"На встрече с мамами в Астане, потерявшими своих детей, я испытала весь спектр чувств и эмоций и еще раз убедилась, что моя Салта в раю. В легком платьице улыбается и помогает нам оттуда, чтобы я, папа и брат жили дальше. На встрече, в комментариях и где бы я ни была – люди подходят и обнимают, говорят, как они любят Салту и нашу семью. От всей души благодарю за всю поддержку, которую мы до сих пор получаем!" Жумагуль Нукенова

Публикация сопровождена памятными семейными кадрами.

Комментаторы оставляют слова поддержки, напоминая, что Салтанат изменила мир.

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