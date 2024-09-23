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Мама Салтанат Нукеновой опубликовала пост, посвященный дочери

Мама Салтанат Нукеновой опубликовала пост, посвященный дочери, фото - Новости Zakon.kz от 23.09.2024 09:58 Фото: Instagram/zhumachka2805
Жумагуль Нукенова разместила эмоциональную публикацию на странице в Instagram 22 сентября 2024 года. Пост, посвященный памяти убитой дочери Салтанат, не оставил равнодушными ее подписчиков, сообщает Zakon.kz.

Нукенова выразила благодарность всем тем, кто по-прежнему поддерживает их семью.

"Я все эти месяцы просыпаюсь и ложусь спать с именем моей дочи, Салта всегда в моих мыслях и в каждой клеточке моего тела. Боль в душе – это уже неотъемлемая часть моей оставшейся жизни, у нас забрали солнце и душу нашего дома".Жумагуль Нукенова

В продолжении она рассказала о своих переживаниях после встречи с матерями, которые также потеряли своих детей.

"На встрече с мамами в Астане, потерявшими своих детей, я испытала весь спектр чувств и эмоций и еще раз убедилась, что моя Салта в раю. В легком платьице улыбается и помогает нам оттуда, чтобы я, папа и брат жили дальше. На встрече, в комментариях и где бы я ни была – люди подходят и обнимают, говорят, как они любят Салту и нашу семью. От всей души благодарю за всю поддержку, которую мы до сих пор получаем!"Жумагуль Нукенова

Публикация сопровождена памятными семейными кадрами.

Комментаторы оставляют слова поддержки, напоминая, что Салтанат изменила мир.

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