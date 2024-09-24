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Какие дороги закрыты в Астане 24 сентября

Машины, автомобили, дорога в Астане, транспорт, дорожное движение в Астане, Астана, новостройки, жилые дома, виды города Астаны, фото - Новости Zakon.kz от 24.09.2024 08:45 Фото: Zakon.kz
24 сентября ограничено движение автомобилей по некоторым дорогам в Астане, сообщает Zakon.kz.

Сегодня в столице:

По 2 октября частично перекрыта Сейфуллина на участке от Сарыарка до Кумисбекова. Движение транспорта осуществляется по одной из сторон.

Также по 27 сентября ограничено движение на участке автомобильной дороги Р-10 "Обход Астана" (46-53 км).

Ранее сообщалось, что на кольцевой дороге Астаны с 24 сентября вводятся ограничения.

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