Какие дороги закрыты в Астане 24 сентября
Фото: Zakon.kz
24 сентября ограничено движение автомобилей по некоторым дорогам в Астане, сообщает Zakon.kz.
Сегодня в столице:
По 2 октября частично перекрыта Сейфуллина на участке от Сарыарка до Кумисбекова. Движение транспорта осуществляется по одной из сторон.
Также по 27 сентября ограничено движение на участке автомобильной дороги Р-10 "Обход Астана" (46-53 км).
Ранее сообщалось, что на кольцевой дороге Астаны с 24 сентября вводятся ограничения.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript