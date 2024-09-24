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Законодательство РК

Казахстан может закупить у России вертолеты для нужд МЧС

Паводки, паводки в Костанайской области, паводки в РК, паводки в Казахстане, наводнения, наводнение, эвакуация людей, затопления сел, потопы, затопления деревень, потопы в области, фото - Новости Zakon.kz от 24.09.2024 18:32 Фото: akorda.kz
Министр по чрезвычайным ситуациям РК Чингис Аринов на пресс-конференции в правительстве 24 сентября 2024 года рассказал о возможности покупки вертолетов у России, сообщает Zakon.kz.

Аринов в своем докладе в кабмине сообщил, что осуществляется закуп качественной специальной автомобильной и инженерной техники, в том числе плавательных средств, самолетов и вертолетов.

"Сейчас мы рассматриваем приобретение трех МИ-8 АМТ и четырех К-32. Если мы говорим о вертолетной технике – да, она будет приобретаться в лизинг, международные компании привлечены к этому. В ближайшее время мы дадим решение по этому вопросу, и по ценообразованию, и по всем вытекающим вопросам. Сейчас 405-й завод (авиаремонтный завод в Алматы. – Прим. ред.) загружен, ближайшие сроки поставки велики, поэтому, скорее всего, это будет какой-то международный поставщик, возможно, российский", – добавил министр позже на пресс-конференции.

24 сентября 2024 года Чингис Аринов заявил, что местные власти были не готовы к масштабам паводков и их последствиям.

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