Затрачено более 20 млрд тенге: что будет с Аксайской плотиной, рассказали в МЧС

Министр по чрезвычайным ситуациям Чингис Аринов на пресс-конференции в правительстве 24 сентября 2024 года высказался о ситуации вокруг Аксайской плотины, сообщает Zakon.kz.

Аринов напомнил, что в настоящее время проводятся следственные мероприятия по вопросу строительства Аксайской плотины.

"Ряд лиц задержаны, поэтому я пока не могу раскрывать. Но там с бюджета было затрачено более 20 млрд тенге. Плотина, как говорят, визуально по крайней мере не наблюдал, на 80% якобы завершена. Но после того, как мы ее посетили, убедились, что это на самом деле не так. Направили соответствующие материалы в компетентные органы и были возбуждены уголовные дела. Сейчас идет следствие", – отметил министр.

Глава МЧС добавил, что будут приняты соответствующие решения.

"Однозначно нужно ее завершать, однозначно нужно минимизировать ущерб. В части угрозы населению. На данный момент у нас имеется организация "Казселезащита", которой выставлены все необходимые наблюдательные посты, в том числе происходит постоянный авиамониторинг моренных озер. Эта ситуация находится под контролем", – заверил он.

11 апреля 2024 года сообщалось, что директора подрядной организации, которая имела договор с ГУ "Казселезащита" МЧС РК, подозревают в хищении бюджетных средств.

12 апреля стало известно, что в МЧС выявили определенные нарушения, связанные с неисполнением обязательств подрядчиком по строительству объекта. Отмечается, что имеется угроза жизни около 30 тыс. жителей Алматы.

17 апреля депутат Мажилиса Бакытжан Базарбек потребовал провести прокурорскую проверку по факту строительства Аксайской плотины в Алматы.