Туман, заморозки и ливни: штормовое предупреждение объявили в 16 областях РК

Штормовое предупреждение объявили в 16 областях Казахстана на 25 сентября, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Ночью и утром на севере Улытауской области ожидается туман. Ветер северо-восточный на востоке, в центре области порывы 15-20 м/с. На большей части области сохранится чрезвычайная пожарная опасность, на востоке области высокая пожарная опасность. В Жезказгане ветер северо-восточный, порывы 15-20 м/с. Сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью и утром на севере, востоке Карагандинской области туман. Ветер северо-восточный, на юге области порывы 15-20 м/с. На большей части области сохранится высокая пожарная опасность, на востоке, западе области чрезвычайная пожарная опасность. В Караганде ночью и утром туман.



Ночью на севере Западно-Казахстанской области заморозки 2 градуса. На севере, северо-востоке области сохранится высокая пожарная опасность, на большей части области сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Уральске ночью на поверхности почвы заморозки 2 градуса. Сохранится высокая пожарная опасность.



Ночью северо-востоке Мангистауской области сильный дождь. Ночью на западе, северо-востоке, в центре области, днем на северо-востоке области гроза. Ветер северо-восточный на юге, северо-востоке, в центре области, 15-20 м/с. По области сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Актау ночью гроза. Сохранится чрезвычайная пожарная опасность.



В Актюбинской области ветер северо-восточный, днем на юге, юго-востоке области порывы 15-18 м/с. На большей части сохранится высокая, на западе, юге, в центре чрезвычайная пожарная опасность. В Актобе сохранится высокая пожарная опасность.



Днем на западе, в центре Кызылординской области гроза. Ветер северо-восточный днем в центре области, 15-20 м/с. На большей части области сохранится чрезвычайная пожарная опасность, на северо-западе области высокая пожарная опасность. В Кызылорде днем гроза. Ветер северо-восточный, днем порывы 15 м/с. Сохранится чрезвычайная пожарная опасность.



Днем на юге, в центре, горных районах Жетысуской области гроза. Ветер северо-западный на юге днем, в районе Алакольских озер порывы 15-20 м/с. На севере, западе, в центре области сохранится чрезвычайная пожарная опасность, на востоке области высокая пожарная опасность. В Талдыкоргане в конце дня гроза. Сохранится чрезвычайная пожарная опасность.



Ночью и утром на западе, севере Костанайской области туман. На юге области сохранится высокая пожарная опасность.



Ночью и утром на западе, севере, востоке Акмолинской области туман. Ветер западный, северо-западный днем на севере, востоке области, порывы 15-20 м/с. В Кокшетау ночью и утром туман.



Днем на юге, в горных районах Алматинской области гроза. Ветер западный днем на юге, в горных районах порывы 15-20 м/с. На севере, западе области сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Алматы в конце дня гроза. Ветер западный, при грозе порывы 15 м/с. В Конаеве днем гроза. Ветер западный, при грозе порывы 15-20 м/с.



Ночью на западе, юге Атырауской области гроза. Ветер северо-восточный, восточный ночью на западе, юге, севере области, порывы 15-20 м/с. На большей части области сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Атырау ночью гроза. Сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Днем в горных районах Туркестанской области гроза. Ветер северо-восточный днем на западе, в горных районах области, 15-20 м/с. На большей части области и в Шымкенте сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Туркестане ожидается ветер северо-восточный днем, порывы 15-20 м/с. Сохранится чрезвычайная пожарная опасность.



Ночью на севере, в центре Абайской области туман. Ветер северный, северо-восточный днем на юго-западе, востоке, в центре области, порывы 15-20 м/с. На востоке, в центре области сохранится высокая пожарная опасность, на юге области – чрезвычайная пожарная опасность.



На западе, юге, в центре Восточно-Казахстанской области сохранится высокая пожарная опасность.



В Северо-Казахстанской области ветер западный, северо-западный ночью на севере, юге, востоке области, порывы 15-20 м/с, днем 15-20 м/с, на севере, востоке области порывы 23 м/с. В Петропавловске ветер западный, северо-западный днем, 15-20 м/с.



Ночью на юге, востоке Павлодарской области туман.

Ранее сообщалось, где ждать дожди с грозами и снег 25 сентября.