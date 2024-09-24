Лента новостей
0
Қаз
#Всемирные игры кочевников #Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Туман, заморозки и ливни: штормовое предупреждение объявили в 16 областях РК

штормовое предупреждение, фото - Новости Zakon.kz от 24.09.2024 20:01 Фото: pixabay
Штормовое предупреждение объявили в 16 областях Казахстана на 25 сентября, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Ночью и утром на севере Улытауской области ожидается туман. Ветер северо-восточный на востоке, в центре области порывы 15-20 м/с. На большей части области сохранится чрезвычайная пожарная опасность, на востоке области высокая пожарная опасность. В Жезказгане ветер северо-восточный, порывы 15-20 м/с. Сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью и утром на севере, востоке Карагандинской области туман. Ветер северо-восточный, на юге области порывы 15-20 м/с. На большей части области сохранится высокая пожарная опасность, на востоке, западе области чрезвычайная пожарная опасность. В Караганде ночью и утром туман.

Ночью на севере Западно-Казахстанской области заморозки 2 градуса. На севере, северо-востоке области сохранится высокая пожарная опасность, на большей части области сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Уральске ночью на поверхности почвы заморозки 2 градуса. Сохранится высокая пожарная опасность.

Ночью северо-востоке Мангистауской области сильный дождь. Ночью на западе, северо-востоке, в центре области, днем на северо-востоке области гроза. Ветер северо-восточный на юге, северо-востоке, в центре области, 15-20 м/с. По области сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Актау ночью  гроза. Сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

В Актюбинской области ветер северо-восточный, днем на юге, юго-востоке области порывы 15-18 м/с. На большей части сохранится высокая, на западе, юге, в центре чрезвычайная пожарная опасность. В Актобе сохранится высокая пожарная опасность.

Днем на западе, в центре Кызылординской области гроза. Ветер северо-восточный днем в центре области, 15-20 м/с. На большей части области сохранится чрезвычайная пожарная опасность, на северо-западе области высокая пожарная опасность. В Кызылорде днем гроза. Ветер северо-восточный, днем порывы 15 м/с. Сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на юге, в центре, горных районах Жетысуской области гроза. Ветер северо-западный на юге днем, в районе Алакольских озер порывы 15-20 м/с. На севере, западе, в центре области сохранится чрезвычайная пожарная опасность, на востоке области высокая пожарная опасность. В Талдыкоргане в конце дня гроза. Сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью и утром на западе, севере Костанайской области туман. На юге области сохранится высокая пожарная опасность.

Ночью и утром на западе, севере, востоке Акмолинской области туман. Ветер западный, северо-западный днем на севере, востоке области, порывы 15-20 м/с. В Кокшетау ночью и утром туман.

Днем на юге, в горных районах Алматинской области гроза. Ветер западный днем на юге, в горных районах порывы 15-20 м/с. На севере, западе области сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Алматы в конце дня гроза. Ветер западный, при грозе порывы 15 м/с. В Конаеве днем гроза. Ветер западный, при грозе порывы 15-20 м/с.

Ночью на западе, юге Атырауской области гроза. Ветер северо-восточный, восточный ночью на западе, юге, севере области, порывы 15-20 м/с. На большей части области сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Атырау ночью гроза. Сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Днем в горных районах Туркестанской области гроза. Ветер северо-восточный днем на западе, в горных районах области, 15-20 м/с. На большей части области и в Шымкенте сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Туркестане ожидается ветер северо-восточный днем, порывы 15-20 м/с. Сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью на севере, в центре Абайской области туман. Ветер северный, северо-восточный днем на юго-западе, востоке, в центре области, порывы 15-20 м/с. На востоке, в центре области сохранится высокая пожарная опасность, на юге области – чрезвычайная пожарная опасность.

На западе, юге, в центре Восточно-Казахстанской области сохранится высокая пожарная опасность.

В Северо-Казахстанской области ветер западный, северо-западный ночью на севере, юге, востоке области, порывы 15-20 м/с, днем 15-20 м/с, на севере, востоке области порывы 23 м/с. В Петропавловске ветер западный, северо-западный днем, 15-20 м/с.

Ночью на юге, востоке Павлодарской области туман.

Ранее сообщалось, где ждать дожди с грозами и снег 25 сентября.

Читайте также

Строительный кодекс, депутат, Бакытжан Базарбек
Шарлапаев ответил на критику депутата насчет проекта Строительного кодекса
Чингис Аринов, государственный служащий, Казахстан
Затрачено более 20 млрд тенге: что будет с Аксайской плотиной, рассказали в МЧС
Сложные погодные условия в Казахстане: где ждать дожди с грозами и снег 25 сентября
Сложные погодные условия в Казахстане: где ждать дожди с грозами и снег 25 сентября
Елена Беляева
Казгидромет Погода Казахстан 2024 год Прогноз погоды Штормовые предупреждения
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Астролог Василиса Володина составила гороскоп
Астролог Василиса Володина назвала самый удачливый знак на ближайшие 20 лет
Пустой класс, пустые классы, школьный кабинет, школа, дистанционное обучение, удаленная учеба, удаленка
Во всех школах Казахстана пройдут собрания: что случилось
Резкое похолодание и снег ожидаются в Казахстане
Резкое похолодание и снег ожидаются в Казахстане
Тенге, пенсия, пенсионный возраст, пенсионеры, деньги, Казахстан
Казахстанцам напомнили важную деталь про депозиты, открытые онлайн
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: