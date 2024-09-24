Сложные погодные условия в Казахстане: где ждать дожди с грозами и снег 25 сентября

Прогнозом погоды в Казахстане на предстоящую среду, 25 сентября 2024 года, поделились синоптики, сообщает Zakon.kz.

Погода без осадков, по данным РГП "Казгидромет", сохранится лишь на северо-западе и в центре республики.

"Атмосферные фронтальные разделы сохранят неустойчивый характер погоды на большей части страны – пройдут дожди с грозами, на востоке страны – снег, на севере – осадки (дождь и снег)... По Казахстану ожидается усиление ветра, в ночные и утренние часы – туман", – следует из прогноза.

При этом, по данным гидрометцентра, в Актюбинской, Карагандинской, на востоке Улытауской, на востоке Жетысуской, на севере, северо-востоке Западно-Казахстанской, на северо-западе Кызылординской, на юго-западе, юго-востоке Жамбылской, на западе, юге, в центре Восточно-Казахстанской, на юге Костанайской, на востоке, в центре Абайской областей сохранится высокая пожарная опасность.

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В Мангистауской, Атырауской, Туркестанской, Кызылординской, Жамбылской, Западно-Казахстанской, Улытауской, на юге Абайской, севере, западе Алматинской, на западе, севере, в центре Жетысуской, на западе, востоке Карагандинской, на западе, юге, в центре Актюбинской областей сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

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