Лента новостей
0
Қаз
#Всемирные игры кочевников #Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Сложные погодные условия в Казахстане: где ждать дожди с грозами и снег 25 сентября

Сложные погодные условия в Казахстане: где ждать дожди с грозами и снег 25 сентября, фото - Новости Zakon.kz от 24.09.2024 18:47 Фото: unsplash
Прогнозом погоды в Казахстане на предстоящую среду, 25 сентября 2024 года, поделились синоптики, сообщает Zakon.kz.

Погода без осадков, по данным РГП "Казгидромет", сохранится лишь на северо-западе и в центре республики.

"Атмосферные фронтальные разделы сохранят неустойчивый характер погоды на большей части страны – пройдут дожди с грозами, на востоке страны – снег, на севере – осадки (дождь и снег)... По Казахстану ожидается усиление ветра, в ночные и утренние часы – туман", – следует из прогноза.

При этом, по данным гидрометцентра, в Актюбинской, Карагандинской, на востоке Улытауской, на востоке Жетысуской, на севере, северо-востоке Западно-Казахстанской, на северо-западе Кызылординской, на юго-западе, юго-востоке Жамбылской, на западе, юге, в центре Восточно-Казахстанской, на юге Костанайской, на востоке, в центре Абайской областей сохранится высокая пожарная опасность.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 24.09.2024 18:47
Дожди зальют Алматы и Шымкент
, фото - Новости Zakon.kz от 24.09.2024 18:47

В Мангистауской, Атырауской, Туркестанской, Кызылординской, Жамбылской, Западно-Казахстанской, Улытауской, на юге Абайской, севере, западе Алматинской, на западе, севере, в центре Жетысуской, на западе, востоке Карагандинской, на западе, юге, в центре Актюбинской областей сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 24.09.2024 18:47
Резкое похолодание и снег ожидаются в Казахстане
, фото - Новости Zakon.kz от 24.09.2024 18:47

Ранее синоптики рассказали нам, какая погода ожидает казахстанцев в сентябре 2024 года. Подробнее о том, какой будет погода в Казахстане осенью, можете узнать здесь.

Читайте также

Строительный кодекс, депутат, Бакытжан Базарбек
Шарлапаев ответил на критику депутата на счет проекта Строительного кодекса
Чингис Аринов, государственный служащий, Казахстан
Затрачено более 20 млрд тенге: что будет с Аксайской плотиной, рассказали в МЧС
Динара Халдарова
Казгидромет Погода Казахстан 2024 год Грозы Дожди Прогноз погоды Снегопады
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Астролог Василиса Володина составила гороскоп
Астролог Василиса Володина назвала самый удачливый знак на ближайшие 20 лет
Пустой класс, пустые классы, школьный кабинет, школа, дистанционное обучение, удаленная учеба, удаленка
Во всех школах Казахстана пройдут собрания: что случилось
Резкое похолодание и снег ожидаются в Казахстане
Резкое похолодание и снег ожидаются в Казахстане
Тенге, пенсия, пенсионный возраст, пенсионеры, деньги, Казахстан
Казахстанцам напомнили важную деталь про депозиты, открытые онлайн
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: