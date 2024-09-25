"Казгидромет" выпустил предупреждение для жителей пяти крупных городов

Специалисты РГП "Казгидромет" предупредили жителей пяти крупных городов Казахстана о загрязнении воздуха, сообщает Zakon.kz.

Соответствующая информация размещена на сайте Ггидрометцентра.

"25 сентября 2024 года неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха ожидаются в городах Караганда, Темиртау, Актобе, Алматы, Астана". РГП "Казгидромет"

Ранее синоптики объявили штормовое предупреждение в 16 областях Казахстана на 25 сентября 2024 года. О том, где в этот день ждать дожди с грозами и снег, можете узнать по ссылке.