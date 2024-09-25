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"Казгидромет" выпустил предупреждение для жителей пяти крупных городов

Алматы, смог, загрязнение воздуха, выхлопы, загазованность, выхлопные газы, фото - Новости Zakon.kz от 25.09.2024 09:17 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Специалисты РГП "Казгидромет" предупредили жителей пяти крупных городов Казахстана о загрязнении воздуха, сообщает Zakon.kz.

Соответствующая информация размещена на сайте Ггидрометцентра.

"25 сентября 2024 года неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха ожидаются в городах Караганда, Темиртау, Актобе, Алматы, Астана".РГП "Казгидромет"

Ранее синоптики объявили штормовое предупреждение в 16 областях Казахстана на 25 сентября 2024 года. О том, где в этот день ждать дожди с грозами и снег, можете узнать по ссылке.

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Казгидромет Астана Погода Актобе Алматы Караганда Темиртау 2024 год
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