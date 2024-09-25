"Казгидромет" выпустил предупреждение для жителей пяти крупных городов
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Специалисты РГП "Казгидромет" предупредили жителей пяти крупных городов Казахстана о загрязнении воздуха, сообщает Zakon.kz.
Соответствующая информация размещена на сайте Ггидрометцентра.
"25 сентября 2024 года неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха ожидаются в городах Караганда, Темиртау, Актобе, Алматы, Астана".РГП "Казгидромет"
Ранее синоптики объявили штормовое предупреждение в 16 областях Казахстана на 25 сентября 2024 года. О том, где в этот день ждать дожди с грозами и снег, можете узнать по ссылке.
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