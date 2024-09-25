Водная дипломатия: о чем договорился Казахстан с соседними странами

Официальный представитель Министерства водных ресурсов и ирригации Молдир Абдуалиева на брифинге 25 сентября 2024 года рассказала, какие договоренности по воде достигнуты с соседними странами, сообщает Zakon.kz.

Она отметила, что благодаря водной дипломатии и совместной работе с соседями удалось обеспечить южные регионы Казахстана необходимым количеством воды.

"В этот поливной сезон объемы поступившей из соседних стран воды превышают изначально ожидаемые объемы. Например, на сегодня из Таджикистана по межгосударственному каналу "Достық" поступило 565,2 млн кубометров воды. Узбекистан предоставил в два раза больше воды в сравнении с прошлым годом – в Шардаринское водохранилище оттуда поступило более 4,7 млрд кубометров воды. Из Кыргызстана в этот поливной период поступило 418 млн кубометров воды по реке Талас и 163 млн кубометров по реке Шу. В прошлом году по реке Талас поступило 323,8 млн кубометров воды, а по реке Шу – 133,5 млн кубометров", – отметила она.

В итоге, по ее словам, удалось увеличить подачу воды в Аральское море. В этом году в Северный Арал направили около двух миллиардов кубометров воды, а общий объем воды в море достиг 22 млрд кубометров.

"В последние годы объем воды в Северном Арале снижался, но с начала 2024 года он вновь начал расти. А в разгар поливного периода по реке Сырдарья в море прибывало до 80 кубометров воды в секунду, хотя только год назад прибывало всего 6 кубометров в секунду", – подчеркнула спикер.

Отмечается, что на ближайшем заседании Межгосударственной координационной водохозяйственной комиссии Центральной Азии с участием Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана будет составлен прогнозный график работы Нарын-Сырдарьинского каскада водохранилищ и утверждены объемы подачи воды на предполивной сезон следующего года.

Материал по теме Таджикистан помог Казахстану с поливной водой

Днем ранее, 24 сентября, министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов рассказал, какие меры предпринимаются для совершенствования прогнозирования паводков.