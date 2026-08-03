Данияр Шарип назначен главным водным дипломатом Казахстана

Департамент водной дипломатии появился в Казахстане. Об этом Zakon.kz рассказали 3 августа 2026 года в пресс-службе министерства водных ресурсов и ирригации РК.

По данным ведомства, главой департамента назначен Данияр Шарип.

"Новое структурное подразделение призвано обеспечить системную и последовательную работу Казахстана в сфере водной дипломатии. Департамент будет координировать участие страны в постоянно действующих межгосударственных комиссиях по трансграничным водным объектам, сопровождать переговорный процесс с государствами-партнерами, а также вести работу по подготовке и реализации межгосударственных соглашений в водной сфере". Пресс-служба министерства водных ресурсов и ирригации РК

Фото: пресс-служба министерства водных ресурсов и ирригации РК

Известно, что Данияр Шарип родился в 1992 году в Алматинской области. Окончил Казахский национальный университет им. Аль-Фараби по специальности "Гидрология" и Каспиский общественный университет по специальности "Юриспруденция".

Трудовую деятельность начал в 2015 году в Управлении эксплуатации и развития водохозяйственных сооружений Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства РК в качестве и.о. эксперта. Далее работал экспертом и главным экспертом.

В 2019 году занимал должность главного эксперта Управления трансграничных рек Департамента трансграничных рек Министерства сельского хозяйства.

С 2019 по 2023 годы – главный эксперт, а далее руководитель Управления трансграничных рек Департамента трансграничных рек Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК.

С 2023 по 2024 годы – главный инспектор Аппарата правительства РК.

С 2024 года по настоящее время – заместитель директора, а позже директор Департамента международного сотрудничества Министерства водных ресурсов и ирригации РК.

29 июля 2026 года сообщалось, что в правительстве Казахстана произошли новые кадровые назначения. Нурбол Байжанов возглавил Комитет индустрии туризма Министерства туризма и спорта, а Ержан Токтагулов назначен вице-министром культуры и информации.