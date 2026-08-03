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Политика

Данияр Шарип назначен главным водным дипломатом Казахстана

Природа Казахстана, холмы, холмистая местность, река, реки, туризм, ВКО, Восточно-Казахстанская область, фото - Новости Zakon.kz от 03.08.2026 14:40 Фото: primeminister.kz
Департамент водной дипломатии появился в Казахстане. Об этом Zakon.kz рассказали 3 августа 2026 года в пресс-службе министерства водных ресурсов и ирригации РК.

По данным ведомства, главой департамента назначен Данияр Шарип.

"Новое структурное подразделение призвано обеспечить системную и последовательную работу Казахстана в сфере водной дипломатии. Департамент будет координировать участие страны в постоянно действующих межгосударственных комиссиях по трансграничным водным объектам, сопровождать переговорный процесс с государствами-партнерами, а также вести работу по подготовке и реализации межгосударственных соглашений в водной сфере".Пресс-служба министерства водных ресурсов и ирригации РК
Данияр Шарип, глава департамента, фото - Новости Zakon.kz от 03.08.2026 14:40

Фото: пресс-служба министерства водных ресурсов и ирригации РК

Известно, что Данияр Шарип родился в 1992 году в Алматинской области. Окончил Казахский национальный университет им. Аль-Фараби по специальности "Гидрология" и Каспиский общественный университет по специальности "Юриспруденция".

Трудовую деятельность начал в 2015 году в Управлении эксплуатации и развития водохозяйственных сооружений Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства РК в качестве и.о. эксперта. Далее работал экспертом и главным экспертом.

В 2019 году занимал должность главного эксперта Управления трансграничных рек Департамента трансграничных рек Министерства сельского хозяйства.

С 2019 по 2023 годы – главный эксперт, а далее руководитель Управления трансграничных рек Департамента трансграничных рек Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК.

С 2023 по 2024 годы – главный инспектор Аппарата правительства РК.

С 2024 года по настоящее время – заместитель директора, а позже директор Департамента международного сотрудничества Министерства водных ресурсов и ирригации РК.

29 июля 2026 года сообщалось, что в правительстве Казахстана произошли новые кадровые назначения. Нурбол Байжанов возглавил Комитет индустрии туризма Министерства туризма и спорта, а Ержан Токтагулов назначен вице-министром культуры и информации.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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