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Шутливое видео блогера о сборе денег на подарки коллегам позабавило Казнет

Шутливое видео блогера о сборе денег на подарки коллегам позабавило Казнет, фото - Новости Zakon.kz от 25.09.2024 13:49 Фото: pxhere
Добровольно-принудительно. Корпоративные традиции и ритуалы зачастую приходятся по нраву не всем работникам. Довольно часто темой для обсуждения (не всегда приятного) становится сбор денег на подарки к дню рождения, сообщает Zakon.kz.

Если в одних коллективах принято праздничное поздравление, то другие, избегая лишних разговоров и действий, отказалиcь от подобных мероприятий.

Известный блогер Алексей Лодочников решил пошутить на эту опасную тему. 25 сентября 2024 года он опубликовал видео на странице в Instagram. В кадре Лодочников изобразил именно того человека, который и собирает деньги со всех сотрудников.

"И вручает их так, будто от себя дарит. И этот человек не бухгалтер", – гласит подпись к видеоролику.

Так как тема всегда будет оставаться актуальной, пользователям очень понравился этот видеоряд.

  • Такой человек – враг №1 для всего коллектива.
  • Как артистично вы передали выражение лица.
  • Наш коллектив не смог даже по 1000 тенге собрать. Полгода практиковали это и все на этом. Разругались и решили не поздравлять друг друга.
  • Видно по их лицам, что тяжело им прощаться с такими деньгами. А вот принимать, конечно, кайф.
  • Есть такие. Деньги со всех собирала, сама вручала подарок и распоряжалась кому слово говорить. Это наша старшая, – делятся своими историями подписчики.

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