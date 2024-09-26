Илья Ильин умилил казахстанцев фотографией с подросшей дочкой
Фото: рixabay
Казахстанский тяжелоатлет Илья Ильин показал подросшую дочку и вызвал бурю положительных эмоций у подписчиков, сообщает Zakon.kz.
Совместным селфи он поделился на своей странице в Instagram.
"Милоты в ленту! Это у нас такое утро! Пишите, друзья, свои добрые комментарии!" – гласит подпись.
Подписчики спортсмена откликнулись на это обращение и осыпали его дочку комплиментами и добрыми пожеланиями:
- Сладкая!
- Копия папы.
- Красавица наша!
- Пусть будущее маленькой принцессы будет светлым.
- Какая дочурка ваша лапочка!
- Папины глазки у этой маленькой красавицы.
- Сладкуня.
- На жену похожа, холесенькая кнопочка. Счастья ей.
- Какая красота! Пусть растет самой счастливой на радость вам с Татьяной!
Илья и Татьяна Ильины поженились в январе 2023 года. 20 февраля 2024 года у них родилась дочь, которую назвали Айли.
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