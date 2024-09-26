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Илья Ильин умилил казахстанцев фотографией с подросшей дочкой

Илья Ильин, фото с дочкой, фото - Новости Zakon.kz от 26.09.2024 13:41 Фото: рixabay
Казахстанский тяжелоатлет Илья Ильин показал подросшую дочку и вызвал бурю положительных эмоций у подписчиков, сообщает Zakon.kz.

Совместным селфи он поделился на своей странице в Instagram.

"Милоты в ленту! Это у нас такое утро! Пишите, друзья, свои добрые комментарии!" – гласит подпись. 

Подписчики спортсмена откликнулись на это обращение и осыпали его дочку комплиментами и добрыми пожеланиями: 

  • Сладкая!
  • Копия папы.
  • Красавица наша!
  • Пусть будущее маленькой принцессы будет светлым.
  • Какая дочурка ваша лапочка!
  • Папины глазки у этой маленькой красавицы.
  • Сладкуня.
  • На жену похожа, холесенькая кнопочка. Счастья ей.
  • Какая красота! Пусть растет самой счастливой на радость вам с Татьяной! 


Илья и Татьяна Ильины поженились в январе 2023 года. 20 февраля 2024 года у них родилась дочь, которую назвали Айли.

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