Илья Ильин умилил казахстанцев фотографией с подросшей дочкой

Казахстанский тяжелоатлет Илья Ильин показал подросшую дочку и вызвал бурю положительных эмоций у подписчиков, сообщает Zakon.kz.

Совместным селфи он поделился на своей странице в Instagram.

"Милоты в ленту! Это у нас такое утро! Пишите, друзья, свои добрые комментарии!" – гласит подпись.

Подписчики спортсмена откликнулись на это обращение и осыпали его дочку комплиментами и добрыми пожеланиями:

Сладкая!

Копия папы.

Красавица наша!

Пусть будущее маленькой принцессы будет светлым.

Какая дочурка ваша лапочка!

Папины глазки у этой маленькой красавицы.

Сладкуня.

На жену похожа, холесенькая кнопочка. Счастья ей.

Какая красота! Пусть растет самой счастливой на радость вам с Татьяной!





Илья и Татьяна Ильины поженились в январе 2023 года. 20 февраля 2024 года у них родилась дочь, которую назвали Айли.